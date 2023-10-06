закрыть
6 октября 2023, пятница, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«У нас люди привыкли: ой, плоскостопие, нам нужно к ортопеду»

  • 6.10.2023, 9:35
  • 1,136
«У нас люди привыкли: ой, плоскостопие, нам нужно к ортопеду»

Врач-педиатр рассказала о коренном отличии белорусской и польской медицины.

Врач-педиатр Мая Церакулава рассказала о коренном отличии белорусской и польской медицины, самых больших расходах и детском здоровье.

Семь лет жизни и профессиональной любви Мая Церакулава отдала поликлиникам в Беларуси.

Теперь она учится в Белостоке, чтобы получить европейский врачебный диплом, растит троих детей, в том числе особенную Еву, пишет статьи и ведет медицинский, но понятный YouTube-канал о детском здоровье. Доктор рассказала в интервью «Салідарнасці», как на все хватает сил и времени — и нет, у нее не 48 часов в сутках.

За почти полгода с нашего прошлого разговора Мая в режиме нон-стоп оформляла документы — международная защита, карта побыту, инвалидность для дочери, план учебы для себя, чтобы подтвердить диплом. Что удалось? Что пришлось отложить? И как дела сейчас?

— Моя склонность к тревожности говорит, что все подозрительно хорошо — наверное, я чего-то не понимаю и где-то не замечаю, упускаю из вида, что надвигается плохое, — улыбается доктор. — Недавно встречалась с подругой (она тоже не так давно уехала из Беларуси), и мы просто шли по осеннему парку, дети бегали, какой-то мужчина играл на аккордеоне, мы остановились послушать…

И я словила чувство — а она меня очень поняла, — что надо запомнить этот момент, пока хорошее не закончилось. Вот эта уверенность, что нормальное, хорошее — все это временно, — по сути, травма.

Из планов удалось сделать многое, хотя очень сложно было сделать документы, это съело огромное количество времени, сил и внимания. И моя уверенность, что я одновременно выправлю все документы для легализации, оформлю инвалидность ребенку, буду зарабатывать и выучу язык, конечно, сильно пошатнулась. Так не работает, как ни старайся — в какой-то момент начинаешь заканчиваться ты.

Поэтому пришлось выбирать между самым неотложным и просто важным. Выучить польский и подтвердить диплом оказалось не жизненно необходимо прямо сейчас, и это отложилось. Но, с другой стороны, мое стремление подработать, чтобы чуть отложить, еще протянуть, трансформировалось в полноценную рабочую неделю на 40 часов.

Я пишу статьи в три издания, веду YouTube-канал — а каждые выходные с восьми утра до семи вечера у меня занятия в полицеальной школе, так что теперь у меня одни выходные в месяц.

— Дети не поддразнивают — мол, мама, и ты в школу пошла?

— Они привыкли, что мама всегда учится: то это школа общественного здравоохранения, то еще какие курсы повышения квалификации.

— Вы рассказывали раньше, насколько в Польше развита инклюзивная среда. Родители особенных детей интересуются: а как здесь с бюрократией? Оформление инвалидности для ребенка — простой или сложный, понятный или запутанный процесс?

— Здесь по-другому. В Польше для более легких степеней утраты здоровья инвалидность практически не имеет смысла и мало что дает.

Из льгот, по-моему, первоочередность в получении профильных медицинских услуг (если у ребенка сахарный диабет, запись к эндокринологу будет не через полгода, а через месяц), и, если нарушения связаны с ментальными дисфункциями, то, может быть, детям дают дополнительно бесплатных логопедов-дефектологов в школе.

В целом, пособие по уходу — а оно здесь неплохое, 2400 злотых — назначается только при достаточно тяжелых ситуациях, с учетом заключения психолого-педагогических и врачебных комиссий. И значительно реже, чем в Беларуси.

Я общалась с родителями детей, у которых была в Беларуси инвалидность и пособие — здесь они его не получают, потому что по польским стандартам нет необходимости в постоянном уходе. В принципе это можно понять: школы действительно хорошие, с хорошими медпунктами, два педагога на класс из 5 детей, и с 8 до 18 ребенок в школе под наблюдением взрослых.

— Вы пережили два больших переезда: довольно давно из Казахстана в Беларусь, и гораздо более травматичный, из Беларуси в Польшу. Спустя время ощущаете тоску эмигранта, или, наоборот, зреет уверенность, что все было сделано правильно?

— Конечно, у меня были мечты, планы, — вздыхает Мая. — Есть сожаление о потерянных мечтах: они были так близко к воплощению. У меня мог быть дом, он уже был почти достроен, мог быть фельдшерско-акушерский пункт, тоже — почти получен. Я так мечтала: вот есть небольшое село на 2 тысячи человек, есть сельсовет, ФАП, в нем медсестра и я-врач, и больше никого — такая спокойная, благополучная, размеренная жизнь.

После переезда я потеряла профессию и еще год не смогу ее подтвердить, а я люблю ее очень — это вопрос самоидентификации, на самом деле. И сейчас приходится не то чтобы начинать все сначала, а просто выживать. Свой дом — не знаю, будет ли он вообще когда-нибудь.

И страшно: если я заболею, откуда взять деньги на съем жилья? А это немаленькие деньги, настолько, что, например, родственники в Казахстане просто не могут помочь с теми доходами, которые у них есть, — если в Бобруйске снимать квартиру стоило $200, то здесь $700.

Впрочем, добавляет Мая, расходы на еду и одежду для семьи в Польше относительно доходов гораздо меньше, нежели в Беларуси, экономить ни на том, ни на другом не приходится.

— Зато в Беларуси власти так ценят кадры, в частности, медиков, что придумали ужесточить обязательную отработку — ввести ее для всех, включая платников, и срок увеличить. Как вам такая инициатива?

— На мой взгляд, после этого каждый еще сильнее задумался, насколько быстро и куда ему уехать. Все, чего этим добиваются власти — укрепление в мысли «Пора валить». Остаются те, кому до пенсии доработать, все остальные — еще более интенсивно прикидывают варианты.

Вроде бы сейчас не такая большая волна миграции, как в 2021-м — кажется, все, кто мог, уехал, — а врачи продолжают ехать из Беларуси, ровным, непрерывным потоком.

Я здесь решила помогать врачам, чтобы те, кто приезжает в Белосток, могли остановиться у меня на первое время, пока не освоятся. Оборудовала отдельный уголок, спальное место — и особо оно не пустует…

— Ваша статья о постсоветской и европейской медпомощи вызвала немало критики в соцсетях. Вообще, беларусы часто жалуются на недоступность польской медицины. И все же, если сравнивать — какая система, на ваш взгляд, лучше и почему?

— В Польше большая нацеленность на стационарное лечение очень тяжелых заболеваний — по сути, вся медицина сконцентрирована в стационарах, и именно там обитают узкие специалисты. Например, ЛОР-врач в поликлинике — нонсенс. Он будет работать в стационаре, и иногда вести прием, в случаях, на которые не хватило компетенции первичных специалистов.

В принципе, так и должно быть устроено. У первичных специалистов должен быть огромный массив знаний для всех тривиальных случаев по всем направлениям медицины — и пульмонология, и кардиология, и инфекционные заболевания, офтальмология, ЛОР — базовые вещи должен обслуживать семейный врач. И отправлять к узким специалистам только тогда, когда что-то выходит за рамки.

Таким образом, основную нагрузку берут на себя семейные доктора, а узкие — работают с действительно сложными проблемами, и они не перегружены стандартными процедурами и вопросами.

Поэтому в стационарах здесь спасают жизни, а скорая помощь очень быстра и эффективна, но приезжает, когда человек действительно умирает. Если ее вызвать, когда у ребенка температура под 40, но достаточно просто выпить парацетамол, ты заплатишь штраф за этот вызов.

Дело не в том, говорит Мая, где врачи лучше или хуже — врачи и там, и тут разные, кто-то более грамотный, кто-то менее компетентен, — просто сама система работает по-другому. И пусть официальная статистика утверждает, что в России и Беларуси высокая обеспеченность врачами на душу населения, но цифры смертности от обычных, контролируемых медициной болезней, говорят вовсе не в пользу постсоветских стран.

Хотя, безусловно, «показаться на всякий случай», «просто провериться» — это в нашей традиции. Потому привыкшие к условно бесплатной медицине и вызову врача на дом пациенты сетуют на то, что попасть к узкому специалисту можно лишь через полгода-год.

<— У нас люди привыкли: ой, плоскостопие, нам нужно к ортопеду… А не нужно. Не всякое плоскостопие нужно нести к ортопеду, 80% случаев корректируется обычной физкультурой и упражнениями. А отличить тривиальные случаи от нетривиальных как раз может семейный врач, и к нему несложно попасть — придите, покажитесь, и если доктор увидит, что он сам не справится, то отправит к ортопеду.

Или, если у ребенка бронхиальная астма — не надо к пульмонологу или к аллергологу, а опять же, к врачу общей практики. Но тут уже нужно, конечно, выбрать хорошего доктора, который способен вылечить большинство заболеваний по всем направлениям.

Мая Церакулова, «выросшая» в условиях районных поликлиник, где хронически не хватает узких специалистов, и сама научилась разбираться в самых разных детских болячках. А теперь этот опыт передает в небольших полезных роликах на канале Само пройдет?

Среди уже записанных тем — астигматизм, сыпь у детей, обмороки у подростков, непереносимость молока, вакцинация. YouTube-каналу всего полтора месяца, а некоторые видео уже набрали тысячи просмотров.

— Как вообще пришла идея — ведь сложно новичку конкурировать с медийными докторами, тем же Комаровским?

— Кажется, что медицинского контента в сети много. Но когда к тебе приходят пациенты, раз за разом приходится объяснять одно и то же, некоторые вещи повторяешь буквально как попугай. Хочется записать эти вещи в брошюрке — но брошюрок на все случаи жизни не напасешься. А мысль, что хочется записать и показывать, а не повторять лично каждому, — вот из нее и появилась идея канала.

Каждый ролик оформлен как обычный прием у педиатра, только более развернуто объяснение патогенеза, механизма развития болезни и способов ее лечение. В кадре — люди, у которых действительно болеют дети, а достоверную информацию им сложно либо негде получить. Ну, а запись-то останется в YouTube, и родители со схожими проблемами смогут ее найти.

Была идея сделать контент более легким и смешным, этаким блогерским, но Мая считает себя «олдскульным персонажем», поэтому говорит о здоровье без прибауток, просто как доктор с пациентами. К слову, в ближайших планах — ролик об аллергиях (в семье, где родители аллергики, трое детей с тем же недугом, а один нет): генетическая обусловленность, опасность, минимальная аптечка и т.д.

— Один из комментаторов предположил, что каждый родитель к 18 годам сам уже почти доктор. Как вам такое мнение?

— В плане ОРВИ можно что угодно изобретать и экспериментировать, а ребенок все равно выздоровеет, так что можно «играться в доктора». Или, если у ребенка серьезное хроническое заболевание и родители в это сильно погружены, читают современные исследования, следят за новостями и хорошо изучили тему — бывает, что родитель не хуже врача разбирается в конкретной болезни.

Но врачи все равно глубже понимают механизм. Прежде чем начать учить болезни, мы пять лет учим, как работает механизм в совокупности. А когда ты понимаешь, на что именно в организме влияет болезнь, то можешь и предугадать ее развитие, и предположить риски, и назначить лечение или скорректировать, для сочетанных патологий.

То есть, нужен огромный теоретический объем знаний, а рекомендации могут звучать очень просто: «Обильное питье, парацетамол, полупостельный режим».

— И еще один практический вопрос. Переезд в другую страну — стресс, в том числе для ребенка. Обратиться, вероятно, стоит не только к психологу? На что еще важно обратить внимание?

— Стресс мы не можем предотвратить, он объективно существует, и действительно, некоторые процессы в развитии заболеваний завязаны на стрессе — например, аллергические реакции, бронхиальная астма могут обостриться. Поэтому, когда вы планируете переезд, нужно быть готовыми к тому, что проблемы со здоровьем могут быть. И озаботиться получением медицинской страховки в новой стране.

Притом мигранты болеют чаще, чем местные жители, в том числе потому, что на новом месте инфекционные болезни встречаются с новым микробиомом, здесь другие штаммы вирусов, с которыми мы раньше не пересекались.

Как дети, которые впервые идут в детский сад, начинают болеть много, так и мигранты, пока формируется иммунитет, сталкиваются с большим количеством новых инфекций, стрессом, зачастую падением уровня жизни, переутомлением и так далее.

Любая болезнь всегда невовремя, отмечает врач, где бы ты ни жил — в маминой квартире или на другом конце света. Везти с собой слишком большую аптечку, возможно, и не стоит, а вот рецепты, выписки из беларусских документов не помешают.

И, конечно, быть морально готовым и понимать, что частые болезни на первых порах — не конец света, а нормальный процесс адаптации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип