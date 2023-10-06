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Пограничники рассказали, что не так с паспортами белорусов

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  • 6.10.2023, 9:59
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Пограничники рассказали, что не так с паспортами белорусов

Выявлено более шести тысяч «проблемных» документов.

Свыше 6 тысяч проблемных документов предъявлено на границе с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Среди белорусов самым распространенным нарушением остается предъявление паспортов с размытой печатью органа, выдавшего документ, и поврежденной фотографией — 125 случаев. Еще у 15 паспорта находились в базе данных недействительных документов, куда он попадает при подаче его владельцем заявления об утере документа. С поврежденными документами (ветхими, испорченными влагой, с вырванными страницами) пытались пересечь границу 29 человек.

Свыше 110 белорусов и иностранцев предъявили пограничникам паспорта с истекшим сроком действия (треть из них забыли обновить документ после смены фамилии в связи с заключением брака).

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