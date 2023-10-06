В экономике Беларуси нарастает еще одна проблема 1 6.10.2023, 10:10

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Лукашисты винят «скучающее» население.

В экономике продолжает увеличиваться перекос во внешней торговле. За август импорт товаров в нашу страну еще больше нарастил превосходство над экспортом, следует из данных Белстата. Ранее в Минэкономики среди причин такого дисбаланса во внешней торговле называли то, что «внутренний рынок соскучился по определенным товарам».

Как сообщает Белстат, в январе-августе внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 54 млрд 122,2 млн долларов. При этом экспорт составил 25 млрд 901,7 млн долларов, а импорт — на 2 млрд 318,8 долларов больше. За август превышение увеличилось еще на 180,7 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот вырос на 14,8% в текущих ценах: экспорт увеличился на 8,4%, а импорт — на 21,4%.

Чиновники не первый год борются с импортом, но испытывают с этим трудности. Тем временем Беларусь все больше сближается с Россией по внешней торговле, пишет zerkalo.io.

В конце сентября этого года замминистра экономики Андрей Картун заявил, что «рынок уже достаточно насытился импортом, темпы роста импорта будут сокращаться, будет выравниваться сальдо внешней торговли». Чиновник также говорил, что правительство пока не видит рисков из-за этого перекоса во внешней торговле. Он также обращал внимание на одну из причин ускоренного увеличения импорта — рост потребительского рынка. «Здесь у нас и внутренний рынок соскучился по определенным товарам», — отметил ранее Андрей Картун.

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