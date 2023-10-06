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Минчанка оставила работу руководителя и уехала в деревню делать бизнес на продаже цветов

  • 6.10.2023, 10:18
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Минчанка оставила работу руководителя и уехала в деревню делать бизнес на продаже цветов

Белоруска успешно выращивает на продажу те цветы, которые сложно привозить из-за границы.

Несколько лет назад Ольга оставила работу руководителя и теперь на своем приусадебном участке выращивает цветы на продажу. «Розы проще заказать из Голландии, чем вырастить в Беларуси. Но не георгины, потому что они тяжело переносят длительную транспортировку», — рассказывает она. Уже третий год она хозяйничает на ферме «Шалёны агурок», как раз выращивает георгины (и другие цветы в зависимости от периода года), продает их оптом в минские магазины, сотрудничает с флористами и декораторами. Это не уровень подработки на продаже букетиков в переходе, а полноценный бизнес. «Онлайнер» рассказал еще одну историю о сельском предпринимательстве.

Пятнадцать лет отработала в сфере маркетинга и в какой-то момент очень устала

Еще три года назад Ольга была типичным городским человеком, жила в центре Минска, занимала руководящую должность в крупной компании. Просыпалась в шесть утра, час-полтора по пробкам добиралась в офис. Домой возвращалась затемно, по дороге забегала в кулинарию купить готовой еды: времени и сил стоять у плиты уже не оставалось.

— Иногда выходные выдавались рабочими. Если все же выходной у меня был, обычно я весь день проводила в кровати из-за усталости и перегруженности.

Ольга 15 лет проработала в сфере маркетинга и выгорела так, что уволилась. Это было в 2020-м. Ее муж тоже уволился, решили провести какое-то время изолированно от всех. Сняли коттедж в тихом месте. Потом поняли, что именно такой жизни хочется в будущем: спокойной, умиротворенной, заземленной. Стали присматривать домик для покупки.

В это время Ольга еще не знала, чем будет заниматься.

— Мой муж к моменту переезда в деревню уже освоил удаленную профессию, а у меня не было четкого плана, чем я буду заниматься. Еще хотела открыть свой питомник собак, вести театральный кружок, преподавать английский онлайн. Либо заниматься цветами.

Сначала была попытка выращивать еще и чечевицу, физалис.

— С чечевицей вышел полный «эпик фейл»: оказалось, чтобы собрать одно ведро ее бобов, нужно засеять целое поле.

В Instagram Ольга наткнулась на аккаунт-миллионник американской цветочной фермы Floret, и это стало переломным моментом.

— Основательница Floret Эрин Бензакейн в сфере цветочного фермерства — это как Гордон Рамзи в кулинарии. Она выпустила несколько книг, у нее свое ТВ-шоу в Америке, своя компания по производству семян. В том числе у нее есть свое дистанционное обучение, которое в те времена стоило около $2000 — непозволительная роскошь, как мне показалось.

Зато у Эрин Бензакейн можно было выиграть так называемую стипендию, то есть поучиться бесплатно. Нужно было написать эссе на английском. Ольга решила поучаствовать — и вошла в двадцатку победителей из более чем 4 тыс. конкурсантов.

Курс был рассчитан на новичков, в нем рассказывалось обо всем — от составления плана создания фермы с нуля до организации продажами. Участка у Ольги и ее мужа на тот момент еще не было, а очень хотелось совмещать теорию с практикой. Поэтому стали активнее искать землю.

Так началась полноценная работа над созданием цветочной фермы.

Дом с землей площадью 23 сотки в Дружиловичах обошелся совсем недорого — по цене сильно подержанного авто.

— Нам казалось, что за пару недель мы приведем участок в порядок.

Куда там. Только на то, чтобы выкосить и очистить территорию у дома, понадобилась неделя. В земле были настолько крупные корни, что трактор, который приехал перепахать огород, попросту застрял. А ведь это только стартовые начинания. В итоге на подготовку земли ушло несколько месяцев.

Как белорусскому фермеру конкурировать с голландской розой?

— У нас нет намерений конкурировать с цветочным бизнесом Голландии или Кении, потому что это физически невозможно. Как конкурировать, например, с Эквадором — страной, где постоянно одна и та же погода, дождь идет по расписанию, у них практически бесплатная рабочая сила? В Голландии огромные посадочные площади роз, у них теплицы по 5 гектаров — у меня вся ферма меньше.

На этой белорусской ферме выращивают те цветы, которые сложно привозить из-за границы или у которых сезонность не совпадает с импортным: нарциссы, тюльпаны, ранункулюсы, антирринум, циннии, георгины.

Основная ставка на ферме «Шалёны агурок» сделана на георгины — они тяжело переживают длительную транспортировку, в долгой дороге могут сбросить лепестки. Поэтому флористам проще и дешевле заказывать их на местном рынке — как раз у таких людей, как Ольга. При этом непрофессиональные бабушки-цветочницы конкуренцию не составляют, потому что серьезным флористам нужен именно фермерский, а не садовый цветок. В чем отличия?

Фермерский цветок выращен из специальных сортов для срезки, у него прочный и высокий стебель, он хорошо держит голову, а не прогибается под ее весом. Фермерский бутон должен держать форму и не мяться при транспортировке. Еще он может обойтись без холодильника не день-два, а пять.

Еще фермер должен следить, чтобы на стебле, листьях, лепестках не было дырочек от гусениц, точечек. Иначе цветок уходит в компост как бракованный.

Kак удалось договориться с магазинами о сотрудничестве? Это отдельная история.

Первыми на участке в Дружиловичах выросли сортовые астры. Ольга решила в качестве рекламы бесплатно раздать охапки огромных белых астр знакомым, которые как раз ведут детей в школу на линейки.

— Вы знаете, у меня их никто не взял, как ни странно. Потому что здесь астра есть у всех, и, если идти с таким букетом в школу, люди не поймут.

Так стало понятно: раз местные не берут такие цветы бесплатно, то тем более не станут за них платить. Было решено выходить на магазины в крупных городах. А как это сделать?

— У нас с мужем выросли первые нарциссы, еще не было нужных объемов. Мы совершенно не понимали, что надо делать. И самое главное — у нас не было автомобиля. Мы срезали ведерко нарциссов, сели на поезд, доехали до Бреста и там ходили и раздавали нарциссы по цветочным магазинам как бесплатные образцы. Мы получили вау-эффект, потому что на то время, наверное, у большинства флористов нарциссы ассоциировались больше с ярко-желтыми колокольчиками, которые обычно выращивают бабушки. В то время как у нас были полноценные нарциссы для срезки, очень ароматные, в красивых оттенках.

С тех пор нарциссы — среди абсолютных хитов фермы. Удалось даже заключить контракт с оптовой компанией, которая продает товар по Беларуси в регионы, куда «Шалёны агурок» сам пока добраться не может.

— Говорят, сделай первый шаг — тебе не обязательно видеть всю лестницу. Постепенно от этого ведерка с нарциссами мы перешли к очень крупным оптовым покупателям.

Кстати, предугадывать тренды — еще одна задача фермера. В этом году необходимо решить, что будут выращивать для продажи в 2025-м, то есть через два года. Покупать посадочный материал надо уже сейчас, а это отдельная головная боль.

— До введения санкций я писала напрямую производителям в Италию и Голландию с вопросом о покупке корней ранункулюсов. Я была готова за свой счет оформить фитосанитарные документы и привезти в Беларусь несколько тысяч корней — для нашего рынка это очень круто. Оказалось, европейским производителям мы как покупатель с такими объемами не интересны. Вот если бы я брала у них не несколько тысяч, а сотню тысяч корней… Со мной никто даже не стал коммуницировать, потому что для них мои объемы смешные.

Первые корни георгин Ольга покупала едва ли не поштучно у коллекционеров. Но для фермы все же нужны серьезные объемы.

«Кто-то думает, что я в белом платьишке гуляю красивой. На самом деле фермерство — тяжелый труд, не всегда эстетичный»

Раз не получается купить посадочный материал оптом в Европе, для фермы в Дружиловичах вынуждены брать его через российские розничные магазины. Это не очень выгодно: многие российские компании не хотят продавать корни мелким оптом, ведь ради этого необходимо оформлять товаросопроводительные документы. А раз документов нет, Ольга, как ИП, не может списать их покупку на расходы. Это по цепочке добавляет следующую проблему: для покупки материала приходится искать наличные.

— Многие компании хотят продавать посадочный материал в очень больших объемах, который мне не нужен. Например, я надеялась в этом году посадить пионы. Мне нужно было закупить для моей фермы 11 ящиков посадочного материала — это ориентировочно 500—800 корней, их цена — около $3 тыс. А оптовик предлагает покупать минимум 40 ящиков. У меня нет столько земли, чтобы посадить такое количество. Увы, кроме меня, желающих купить корни оптом не нашлось.

Плюс заработок на пионах — это щекотливая и долгоиграющая история. Ты садишь их и первую небольшую срезку получаешь только на третий год, а полноценно можешь продавать только на пятый. Все эти пять лет за ними надо ухаживать: инвестировать в агроткань, в капельный полив, затем удобрять и подкармливать.

Hеужели пион настолько капризный? Ольга отвечает: у каждого фермерского цветка свои особенности, к каждому приходится искать подход. Среди того, что выращивается на ферме «Шалёны агурок», больше всего внимания к себе требует ранункулюс. Ему нужны особая техника проращивания, особые температуры. Ему плохо, когда слишком влажно, плохо, когда сухо.

Другое дело — георгина: когда она выросла, то цветет практически без проблем. Зато с георгинами сложно, как шутит Ольга, в постпродакшене — когда они срезаны и проданы. В конце сезона их корни надо аккуратно выкопать (они хрупкие), помыть.

— А раз это все происходит в каком-нибудь ноябре, то это не самая приятная процедура. В холодной воде нужно вымыть тысячи корней, потом просушить, поделить. Это затягивается на пару-тройку месяцев.

Вот вам и ответ на вопрос чем заниматься на ферме после окончания сезона цветения, который длится с апреля по октябрь.

Работы на ферме много, и она не сильно отличается от выращивания огурцов или картошки.

— Часто приходится сталкиваться с мнением людей, которые далеки от сельского хозяйства, что выращивание цветов — это красиво, словно я в белом платьишке гуляю с красивой леечкой. В действительности, как и любая работа на земле, цветочное фермерство предполагает тяжелый физический труд. Тем более здесь, на ферме практически ничего не механизировано. Скажем так, бо́льшую часть времени моя работа выглядит нефотогенично. Трудиться нужно и под проливным дождем, и в условиях 35-градусной жары. Не всегда комфортно, не всегда эстетично, не всегда чисто.

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