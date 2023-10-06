«Сотрудники ФСО фамильярно обращаются к Путину, орут на него и размахивают руками» 6.10.2023, 10:14

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На заседании клуба «Валдай» едва не вспыхнул скандал.

Участие Путина в заседании дискуссионного клуба «Валдай», чуть было не закончилось скандалом.

Об этом сообщает близкий к кремлевским кругам телеграм-канал «Генерал СВР».

Авторы канала утверждают, что в Валдайском форуме принимал участие двойник Путина:

— Дублер, уже по обыкновению, увлекшись, стал нести отсебятину.

Мы уже сообщали, что у двойника есть некоторые свободы говорить сверх оговоренного ранее, на определенные темы, но есть и четкие ограничения. Тема войны должна обсуждаться в строго заданных рамках.

Но вчера, когда дублер, выступая, стал размышлять по поводу целесообразности территориальных завоеваний и про неосвоенные необъятные просторы России, его речь чуть было не прервали, испугавшись, что он наговорит лишнего.

Однако, после второго условного сигнала двойник исправил ситуацию и перевел разговор в приемлемый контекст.

Вчера это был не единственный повод , который заставил понервничать кураторов дублера, но остальные моменты были менее значимы и двойнику дали возможность покуражиться.

По итогам заседания дискуссионного клуба «Валдай», с дублером была проведена очень жесткая работа над ошибками, если бы кто-то посторонний оказался свидетелем этого действа, то был бы крайне удивлен, увидев, как сотрудники ФСО фамильярно обращаются к «Путину», орут на него и угрожающе размахивают руками.

Президент России Владимир Путин, лично, смог провести только короткий телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которого, поздравил Рахмона с днем рождения.

Глава Таджикистана, в последние годы, не сильно благоволит к общению с российским президентом, но вчера выслушал поздравления и в общих фразах обсудил текущие взаимоотношения. Больше никаких встреч, совещаний и приема докладов Путин вчера не проводил.

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