Валдайский пациент Телеграм-канал «Сито Сократа»

6.10.2023, 10:35

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Фото: Getty Images

На практике вышел посредственный спич обиженного ничтожества.

Анонс очередном трескотни Путина на форуме Валдай подавался, как некое «событие мирового масштаба», но на практике вышел посредственный спич обиженного ничтожества. Сейчас никто и не помнит о чем вещал светоч в прошлом году, а его теперешнее выступление и вовсе выглядит позерством пожилого лузера, пытающегося разыграть сценку «есть еще порох в пороховницах».

Валдай традиционно подается, как площадка для трансляции посылов на внешнюю аудиторию, передача в мир неких соображений с пометкой из Кремля. Но из-за деградации места РФ в системе международных отношений встреча превратилась в сходняк ворчунов и реваншистов локального разлива. Мелкий Путин хорошо вписывается в данный антураж, ибо в преддверии очередного фиктивного переизбрания на пятый срок в нем нет какого-либо задора и оригинальных идей, а просто очередной проигрывание пластинки: «отсель грозить мы будем шведу…”

Если разобрать пункты путинского выступления, то прежде всего России, продвигаемый образ будущего от пня в Кремле ничего доброго не несет. У Кириенко явно лажают предлагая кандидату на восьмом десятке брать штангу под названием «построение нового мира». Складывается такое ощущение, что это даже некая подстава для выжившего из ума кровопийцы. В бумажке с которой зачитывал тезисы Путин в частности много грязи вылито на Запад, в попытке влезть в ряды которого путинская команда порвала штаны, но так ничего не поняла. Путин поносит Европу и США и в то же время сетует, что Москву не взяли в НАТО. Хотя суверенной Украине вступать в Альянс почему-то нельзя.

При этом для оправдания кровавого вторжения в Украину, о подлинной сути уже даже в курсе малолетние детишки на улицах африканских городов, Путин пытается аппелировать к колониальной экспансии европейских держав. Но ему забыли объяснить: выступая с лицемерной критикой ушедших в небытие западных империй, он порождает бурю вопросов касательно самой России, сухопутной империи, которая пока еще уцелела, но в ней самой уже идут центробежные тенденции, и она вполне себе скоро может перестать быть самой большой страной мира о чем напоминает Путин-могильщик.

Забавно, но проигранная «СВО» в путинской вселенной идет по плану. Однако каков уже достигнут результат и когда ждать победы – ответа нет, поскольку к приближению получения гарантий безопасности страна-агрессор не приблизилась. Считать позитивом данные о 335 тыс. россиян, подписавших контракты на мобилизацию, может только политический сатанист.

Тем не менее, сохранился избитый тезис о том, как бомбили Донбасс, только дату обновили с 8 на 9 лет. Интересно если спросить у донбассцев о Путине какие они выскажут мысли и будет ли в них хоть одно не бранное словцо? Тоже самое касается и радикальных элементов в РФ; которым хозяин Кремля плюнул в лица по части кейса Пригожина. Оказывается самолет повара не был сбит ракетой, а на борту воздушного судна взорвалась граната, которую под кайфон случайно использовал кто-то из числа верховных пригожинцев. Так происходит предвыборный танец на костях наемников «корявой» ЧВК «Вагнер»: вместо героев их по линии ФСБ переделывают в непонятно кого, вплоть до социально опасных элементов на кокаине.

На каких тяжелых веществах сидит валдайский пациент – можно только гадать, но, увы, в его влажных мечтах царит идея продлить свое правление до 2036 года, вопреки воли россиян, да кому вообще их мнение интересно?

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