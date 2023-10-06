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Житель Витебска несколько раз унизил Лукашенко в троллейбусе

  • 6.10.2023, 10:48
  • 1,924
Житель Витебска несколько раз унизил Лукашенко в троллейбусе
иллюстративное фото

Что было дальше?

2 года и 6 месяцев колонии строгого режима получил житель Витебска за то, что высказал матом «негативную оценку» личности Александра Лукашенко в троллейбусе. В милицию мужчину сдал контролер общественного транспорта, сообщает ПЦ «Весна».

Суд Октябрьского района Витебска 4 октября вынес приговор местному жителю Сергею Бельскому, обвинив его в оскорблении Александра Лукашенко (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса). Дело рассматривал судья Сергей Будревич.

Согласно материалам дела, Сергей Бельский 6 июля 2023 года, якобы выпивший, «находясь в общественном месте – в салоне троллейбуса, следовавшего по маршруту №12, при проезде по проспекту Фрунзе в городе Витебске в присутствии свидетелей, в связи с имеющимися у него политическими и идеологическими взглядами, публично оскорбил, то есть «унизил честь и достоинство» личности Лукашенко, произнеся неоднократно высказывания в его адрес, которые содержали негативную оценку и имели ненормативную форму речевого выражения, «унижали авторитет, честь и достоинство личности».

Контролер общественного транспорта, который проверял билеты у пассажиров, вызвал милицию.

Суд, «с учетом личности обвиняемого и обстоятельств совершенного им преступления», назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

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