Улицы превратились в реки, плывут авто: российский Сахалин затопило из-за мощного тайфуна 6.10.2023, 10:52

1,004

Вода будет прибывать и в течение всего сегодняшнего дня.

Российский Южно-Сахалинск в ночь на 6 октября накрыл мощный ливень. В городе подтоплены десятки домов, более 500 частных домов остались без света. Дороги в регионе превратились в реки, в которых тонут авто. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением тайфуна.

Как сообщают российские СМИ, занятия в школах Южно-Сахалинска перевели на дистанционный режим. При этом, по прогнозам синоптиков, осадки продолжатся в течение всего дня 6 октября, а порывы ветра достигнут 17 м/с, на побережье – до 27 м/с.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заявил, что на территории городского округа в связи с прохождением тайфуна и его последствиями введен режим ЧС. По его словам, в городе подтопило более 20 домов.

На места выехали бригады специалистов для оказания поддержки всем пострадавшим, заявил Надсадин. Затоплены также окраины и частный сектор Южно-Сахалинска.

Как рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, из-за тайфуна без электричества оказались шесть многоквартирных и более 500 частных домов.

Дороги в регионе превратись в реки, по которым «поплыли» авто, а вместе с ними – и мусорные контейнеры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».