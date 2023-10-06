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Могилевчанка дала взаймы соседке деньги, а когда та не вернула их в срок - забрала телевизор под залог

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  • 6.10.2023, 11:01
Могилевчанка дала взаймы соседке деньги, а когда та не вернула их в срок - забрала телевизор под залог

У одной из них неприятности.

В милицию обратилась 66-летняя жительница Могилева, которая рассказала, что из ее квартиры похитили телевизор стоимость 2300 рублей. Выяснилось, что телевизор унесла 39-летняя соседка, этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Несколько месяцев назад она дала в долг 66-летней могилевчанке деньги, а когда та не вернула ей их в срок, начались конфликты.

«Женщина пришла к соседям, чтобы потребовать свое, но обнаружила лишь распахнутую входную дверь. Зайдя в чужую квартиру, где никого не было, могилевчанка унесла телевизор, за который планировала позже требовать возвращение своих средств. Она забрала технику себе, откуда ее и изъяли правоохранители», — рассказали в милиции.

На 39-летнюю женщину завели уголовное дело. По какой статье — не сообщается.

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