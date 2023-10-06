Аббас Галлямов: Путин готовит россиян к потере «новых территорий» 6.10.2023, 11:16

4,548

Аббас Галлямов

Стратегия лисицы из эзоповой басни.

Вчера, 5 октября, российский диктатор Владимир Путин на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи много говорил о своей агрессии против Украины.

В его риторике произошли довольно существенные изменения.

Об этом в своем блоге в Telegram написал российский политолог, в прошлом спичрайтер российского диктатора Аббас Галлямов.

Его заинтересовали слова Путина о том, что война против Украины - это якобы «не территориальный конфликт».

«Россия… самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток», - цинично уверял диктатор РФ.

Риторика изменилась, так как еще недавно «территориальные приобретения» Путин называл одной из целей своей так называемой «спецоперации» в Украине.

Галлямов подозревает, что новые заявления главы РФ - это попытка подготовить россиян к потере территорий, захваченных у Украины.

Судя по всему, ситуация на фронте далека от той радужной картинки, которую рисует пропаганда.

«Выглядит так, будто они потихоньку начинают готовить общественное мнение к потере «новых территорий». Дескать, а чего вы паникуете, граждане-патриоты, президент же вам давно сказал, что в смысле территорий у России никаких претензий нет. Стратегия лисицы из эзоповой басни: мол, зелен виноград, не больно-то и хотелось», - пишет российский политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».