Хакеры взломали почту топ-ОМОНовца РФ, который руководил вторжением из Беларуси 2 6.10.2023, 11:23

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Найдены секретные документы.

Хакеры из «Кибер сопротивления» взломали почту росгвардейца Романа Ершова, руководившего вторжением ОМОНовцев в Припять.

Как сообщает «Центр нацсопротивления», полковник Росгвардии Роман Ершов помог украинским хактивистам получили очередные доказательства участия подразделений ОМОНа во вторжении в Украину.

Ершов Роман Анатольевич - руководитель спецподразделения Росгвардии ОМОН по Калужской области РФ, командовал своим подразделением во время вторжения войск РФ с территории Беларуси. До войны Ершов занимал должность подполковника. За участие в боевых действиях в прошлом году получил звание полковника.

Хакеры из «кибер сопротивления» получили фотодоказательства вторжения ОМОНовцев Калужской области в Припять и размещения личного состава в чернобыльских лесах.

Благодаря Ершову активистам удалось получить и доступ к разного рода аналитическим документам россиян. В частности анализа работы 9 мм пистолетов МПЛ и МПЛ-1, так называемых пистолетов Лебедева. Это табельное оружие, которое было разработано «Концерном Калашникова» для подразделений Росгвардии. Как отмечают в ЦПК, выводы довольно хорошо иллюстрируют «эволюции» российского ВПК - два года эксплуатации пистолетов показали, что они не пригодны для качественного применения.

Также, на почте Ершова «Кибер сопротивление» нашли доклад террористической организации «Центр поддержки Новороссии». Доклад на тему «Как Россия проигрывает войну на Донбассе?».

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