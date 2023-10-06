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Гитанас Науседа: Украина сломает хребет России

  • 6.10.2023, 11:25
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Гитанас Науседа: Украина сломает хребет России
Гитанас Науседа
фото: delfi

Президент Литвы отреагировал на предупреждение Зеленского о планах Кремля.

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на предостережения своего украинского коллеги Владимира Зеленского о восстановлении военного потенциала России до 2028 года и угрозе атаки на страны Балтии.

Об этом сообщает LRT.

Науседа заявил, что со словами Зеленского «нельзя не согласиться». В то же время он убежден: Украина сможет победить и нельзя допустить, чтобы у России появились новые цели.

«Мы всегда говорили, что Украина — это первый форпост свободы. Сейчас ценой огромных усилий и жертв Украина, позвольте мне выразиться, выигрывает для нас время, чтобы мы успели подготовиться, чтобы мы успели еще больше усилить систему коллективной обороны НАТО и сделать шаги», — сказал он.

По мнению президента Литвы, для этого будет больше времени, «потому что Украина выиграет и сломает хребет России». В то же время, говорит Науседа, даже в этом случае следует учитывать много геополитических вызовов и заботиться о коллективной безопасности.

5 октября во время выступления в Гранаде на саммите Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что, по данным ГУР, Россия рассматривает несколько сценариев относительно войны против Украины. Он предостерег, что один из них — это ее замораживание и восстановление своего военного потенциала. Критическим моментом, по словам президента, может стать 2028 год.

«У России будет достаточно силы атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты», — сказал он.

Ранее европейские и американские СМИ получили разработанный РФ в 2021 году документ со стратегией по усилению своего влияния в Эстонии, Латвии и Литве, основываясь на факторах «мягкой силы». Кремль планировал сделать это до 2030 года.

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