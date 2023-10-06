«Биоритмы нашей семьи никак не совпадают с соседскими, доходит до истерик» 14 6.10.2023, 11:35

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Минчанка о том, насколько важно правильно выбрать планировку в новостройке.

Счастье новосела, построившего квартиру, сделавшего ремонт и наконец заехавшего на свои метры, мало что способно омрачить. Даже рост курса валют не так ранит сердце, если ты уже находишься в собственных стенах: главное испытание жизни пройдено. Правда, от беззаботности и эйфории может ничего не остаться сразу после того, как за стенкой появится сосед. И дело даже не столько в самом человеке, сколько в планировке, которая будто задумана для того, чтобы рассорить «самых близких людей», пишет «Онлайнер».

Девять месяцев покоя

Ольга с супругом построили квартиру в «Минск-Мире». Но ситуация, аналогичная той, в которой оказались минчане, может приключиться где угодно. Ведь проектируют сейчас зачастую «с подвохом»: смотришь на планы, и вроде бы все нормально, заселяешься — хоть на стену лезь.

— Когда сдался наш дом, я нарадоваться не могла: такой современный, красивый, уютный, — вспоминает Ольга. — С энтузиазмом взялись с мужем за ремонт: достаточно быстро превратили небольшую 40-метровую евродвушку в квартиру мечты и заселились. За это же время с обустройством своих «квадратов» управились и ближайшие соседи, так что даже звуки их ремонта особо не досаждали.

Девять месяцев мы прожили в абсолютной гармонии. Помню, как приходила на работу и делилась со всеми своим восторгом: тепло, светло, тихо. Я действительно вообще не слышала соседей. Ну или звуки, доносящиеся от них, были настолько приглушенными, что не доставляли дискомфорта.

К слову, мы тоже старались не шуметь и после 21 часа сворачивали любую активность. Также я специально сходила к соседке, с которой у нас общая стена, чтобы проверить, не досаждает ли ей звук работающей вытяжки, ведь, судя по планировке, прямо за моей кухней начинается ее спальня.

Но нет — все было в порядке. Может, потому, что соседка так зонировала свою комнату, что наша кухонная часть приходилась на ее гардеробную.

Однако Ольга не учла одного: стена ее собственной спальни является также и стеной, вдоль которой расположена кухня у других соседей. Пока в расположенной рядом 60-метровой квартире никто не жил, проблем не было. Но как только туда заселился молодой человек…

Покой нам только снится

— Насколько я знаю, эта квартира строилась под перепродажу. Соответственно, ремонт там достаточно простой. Меблировка тоже — нет ни штор, ни ковров, да и вообще всего по минимуму. К тому же из 60 «квадратов» общей площади выделена только одна небольшая спальня, метров на 13. То есть любым звукам есть где разгуляться. И, к сожалению, проникнуть к нам, — говорит Ольга.

Девушка признается, что биоритмы ее семьи никак не совпадают с соседскими: молодой человек предпочитает готовить (и включать вытяжку), когда они уже (или еще) отдыхают. Также пара отчетливо слышит, как открывается каждый ящик на кухне, висящей прямо за их головами (на той стороне стены, естественно).

— Я прекрасно понимаю, что сосед не виноват и имеет право готовить в любое удобное ему время.

Однако у меня прямо до истерик доходило из-за того, что я не могу выспаться и отдохнуть как следует: гудит за стеной, и все, как будто самолет летит где-то поблизости.

Мы хорошо общаемся с соседом, у нас есть номера телефонов друг друга, и, когда совсем невтерпеж, мы пишем ему с просьбой выключить вытяжку. Но понятно, что всю жизнь так делать не будешь.

Надежда только на то, что квартира в итоге все-таки будет продана (вроде бы там сейчас живет родственник собственников) и новые хозяева сделают добротный ремонт — из хороших материалов, с качественной мебелью с доводчиками и необходимым текстилем, который будет поглощать звук.

А всем остальным я хочу просто дать совет: перед тем как заключать договор на строительство или покупку квартиры, внимательно изучите планировку этажа и оцените, не окажется ли так, что ваша спальня будет соседствовать с чьей-то кухней, ванной или вообще лифтовой шахтой. Да и застройщикам не мешало бы как-то лучше продумывать звукоизоляцию между квартирами, если уж они сплошь и рядом делают такие планировки.

Избавиться от такого шума, увы, практически невозможно, а жить с ним ну очень тяжело.

И ведь говорили нам знакомые, чтобы делали звукоизоляцию, предупреждали…

Но когда ты с этим не сталкивался (а мы жили в разных домах, но никогда такого «эффекта присутствия» не наблюдали), то и не думаешь, насколько это важно. Сейчас чтобы выполнить работы по звукоизоляции, нам надо разобрать встроенные шкафы, испортить всю отделку, куда-то деть всю мебель и себя, — переживает Ольга.

Ситуация действительно сложная: никто не нарушает никаких законов, а проблема есть. Самое простое, что можно сделать, — «снабдить» соседа фурнитурой с доводчиками, чтобы не слышать, как стучат дверцы, и купить ему вытяжку потише (хотя вряд ли что-то кардинально изменится, ведь стена, состоящая из двух газосиликатных блоков и воздушной/минватной прослойки, от этого не «проапгрейдится»).

Сложный, но более действенный путь — делать звукоизоляцию. Хотя бы этой проблемной стены (специалисты же советуют для наилучшего эффекта сооружать вообще «комнату в комнате»). Да, придется жертвовать ремонтом и полезной площадью — звукоизолирующие материалы съедают пространство. Как минимум потеряются 5 сантиметров вдоль всей стены (если будет использована бескаркасная технология) и до 10 сантиметров, если выбор падет на каркасный вариант.

Если вы знаете еще какие-то варианты, как можно избавиться от проблемы, — пишите в комментариях.

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