Дроны ВСУ ликвидировали подразделение оккупантов на Токмакском направлении 6.10.2023, 11:37

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Атаку около Вербового показали на видео.

Украинские бойцы ударными дронами атаковали вражескую группу из 11 оккупантов около Вербового в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки пятеро оккупантов были уничтожены, а двое ранены.

«Нашей аэроразведкой возле населенного пункта Вербовое на Токмакском направлении было обнаружено ночью отделение врага в составе 11 оккупантов, которые двигались в направлении наших позиций. Сразу после этого на охоту вылетели ударные беспилотники, начавшие свою атаку в момент, когда вражеские солдаты решили устроить себе «привал». Тремя сбросами было уничтожено 5 оккупантов, двое ранены, и, к сожалению, четверо смогли спастись, но надеемся, что это не надолго. Замечательная работа бойцов роты ударных БПЛА 82-й ОДШБ, Взвод Специалисты», - говорится в комментарии к записи, опубликованой в соцсетях.

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