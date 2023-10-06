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73-летнего активиста профсоюза РЭП Василия Береснева поместили в больницу

  • 6.10.2023, 11:41
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73-летнего активиста профсоюза РЭП Василия Береснева поместили в больницу
Василий Береснев

Политзаключенному нужна пересадка почки.

Политзаключенного по «делу независимых профсоюзов» Василия Береснева, отбывающего наказание в Могилевской ИК № 15, срочно направили в Могилевскую областную больницу, сообщает «Вясна».

Еще во время пребывания в СИЗО у Василия значительно ухудшилось состояние здоровья: самое опасное — он страдает от болей в единственной почке. Однако ситуация настолько критическая, что медикаментозное лечение не имеет смысла. Нужна пересадка почки.

На многочисленные просьбы и заявления заключенного об оказании медицинской помощи, либо направлении на обследование — долгое время реакции не было. На фоне проблем со здоровьем значительно повысилось давление и теперь необходимо ежедневно принимать соответствующие лекарства.

Правозащитник Игорь Казмерчак не скрывает своей озабоченности подобной ситуацией:

«Действительно, ситуация критическая. Если действительно необходима пересадка, нужно бить во все колокола и делать это неоткуда. А вообще — политзаключенного надо освобождать и как можно скорее и для этого использовать все возможности.

В таком возрасте вообще давать такие сроки не нормально, я уже не говорю о том, что его обвинили в несуществующем преступлении. С одной почкой и на свободе жить не просто, а тут еще и тюрьма. Поэтому Береснева в принципе нельзя было сажать. А при сегодняшней ситуации мы должны как можно шире говорить о здоровье Василия Тихоновича. Фактически это еще одна попытка просто довести политзаключенного до трагедии».

73-летний Василий Береснев — лидер оршанского независимого профсоюза РЭП, исполняющий обязанности председателя профсоюза РЭП. Он был задержан 19 апреля 2022 года в рамках уголовного дела. Мужчину поместили в СИЗО и предъявили обвинение по нескольким статьям.

5 января 2023 г. Василию был вынесен приговор: девять лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Вскоре политзаключенного перевели из СИЗО-1 в могилевскую тюрьму № 4, а в мае — в могилевскую ИК № 15.

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