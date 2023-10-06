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Обнаружен сбежавший из Севастополя Черноморский флот РФ

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  • 6.10.2023, 11:45
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Обнаружен сбежавший из Севастополя Черноморский флот РФ

Спутники заметили несколько «интересных вещей».

Мониторинговые группы сообщают, что Россия начала перегонять Черноморский флот в Новороссийск. В сети появились новые спутниковые фото, передает «24 канал».

Мониторинговые группы заметили «несколько интересных вещей» на военной базе в Новороссийске. В частности, сообщают, что там:

на ремонт патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков»;

находится 7 носителей «Калибров». Речь идет о 2 фрегатах типа «Адмирал Григорьевич», 3 подводных лодках «Варшавянка» и 2 МРК проекта 21631 «Буян-М»;

стоят 6 Amphibious;

появился патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков».

Вероятно, Россия опасается новых ударов по своим кораблям и перебрасывает их в более безопасные места.

Украина уничтожает российские корабли

Самое большое достижение Военно-морских сил ВСУ – это, конечно же, уничтожение 13 апреля 2022 ракетного крейсера «Москва». Этот корабль был флагманом и величайшим боевым кораблем Черноморского флота России. «Москва» стала первым флагманом русского флота, утопленным со времен русско-японской войны. То есть, впервые за 117 лет.

В течение мая прошлого года Украина с помощью дронов потопила десантный катер проекта «Серна» и два катера типа «Раптор». Также украинский «Нептун» повредил корабль тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Впрочем, последний россиянам удалось спасти и поврежденным отбуксировать к оккупированному Севастополю.

После первой столь масштабной успешной атаки на оккупированный Крым с моря повреждения получили сразу 3 российских корабля: фрегат «Адмирал Макаров», фрегат «Адмирал Григорьевич», морской тральщик «Иван Голубец». Это не все корабли, которые враг успел потерять. В то же время охота продолжается.

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