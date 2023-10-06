Почти 2000 наблюдений НЛО: в США есть место, где люди чаще всего видят необъяснимые явления 5 6.10.2023, 11:52

1,412

Впервые НЛО там увидели в 1995-ом году.

Эксперты считают, что местом, которое «притягивает к себе» НЛО является восьмой по величине штат США – Мэриленд. Именно здесь жители разных городов с 1995 года 1923 раза наблюдали за необъяснимыми явлениями в небе, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Жители штата Орегон только за последние несколько лет видели большое количество раз НЛО разных форм и размеров. По словам экспертов, впервые НЛО в небе над этим штатом наблюдали еще в 1946 году, но об этом стало известно только 6 лет назад.

На протяжении нескольких десятилетий Федеральное управление гражданской авиации США (ФУГА) неоднократно заявляло о том, что люди, которые видят в небе НЛО не должны беспокоить этими сообщениями организацию, а вместо этого они должны сообщать об этих явлениях волонтерам Национального центра сообщений об НЛО (некоммерческая организация в США).

Но с лета 2023 года консультативная группа NASA, которая занимается изучением НЛО, рекомендует ФУГА принимать такие сообщения и регистрировать их. Дело в том, что ученые из NASA b и эксперты Пентагона стали более серьезно относится к случаям появления НЛО и занимаются активным изучением этих явлений.

В то же время руководитель Национального центра сообщений об НЛО Питер Дэвенпорт заявил, что его организация в последнее время получает больше сообщений о появлении НЛО, чем год назад. Эти сообщения приходят из разных уголков США, но по словам эксперта, только в штате Мэриленд в этом году люди наблюдали большое количество НЛО, а вообще за последние 28 лет такие сообщений накопилось 1923. То есть этот штат может быть местом, где чаще всего наблюдают неопознанные летающие объекты.

По словам Дэвенпорта, его радует тот факт, что люди сообщают об НЛО и, что правительство США и NASA стали более серьезно относится к этим явлениям.

Самые известные случаи появления НЛО в штате Мэриленд за последнее время

7 ноября 2022 года в городе Роквилл, местные жители видели то, что они назвали "классической летающей тарелкой с черной меткой спереди". Этот объект медленно летел по небу и не оставлял за собой никаких следов. За НЛО люди наблюдали всего несколько минут, а затем "летающая тарелка" внезапно исчезла.

19 марта 2023 года в городе Перривилл в течение минуты местные жители наблюдали за низко летящим "черным треугольником с плоским дном, который издавал тихий шуршащий звук". Этот НЛО двигался медленно и при этом на черном фоне объекта постоянно были видны зеленые светящиеся точки.

4 июля 2023 года в городе Брансуик в небе были замечены мигающие огни, которые казалось были связаны друг с другом и парили в небе вместе. Они перемещались по небу быстро и синхронно, при этом НЛО не издавали никаких звуков и не оставляли никаких следов. Местные жители уверены, что это точно были не самолеты или беспилотники.

5 августа 2023 года в городе Балтимор местные жители видели 10 "ярких синих огней, некоторые из которых образовали треугольник". Эти НЛО также перемещались по небу очень медленно, но они исчезли примерно через 30 секунд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».