«Ждала свою вакансию шесть лет» 1 6.10.2023, 12:03

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Белоруска, спасшая девушку в Нью-Йорке, — о себе и жизни в огромном городе.

Около двух лет назад, вслед за работой мечты, Анастасия Горбань покинула родную Беларусь. Так девушка оказалась в Нью-Йорке — одном из самых многоликих городов в мире. За это время девушка не только освоила город и завела дружбу с его многонациональными жителями, но и удостоилась благодарственной грамоты департамента местной полиции. Настя спасла жизнь девушке, которая хотела прыгнуть с моста.

— Несколько лет назад я не рассматривала Штаты даже для путешествий — настолько это был другой мир. Но в планы вмешался случай, — начинает свой рассказ nashaniva.com Анастасия. — Когда я училась в магистратуре МГЛУ, наш декан предложил съездить на стажировку в ООН. В тот момент для меня это была хорошая возможность попрактиковать перевод. Так, летом 2014 года, я приехала сюда на 2 месяца, не думая, что когда-то вернусь навсегда.

Знакомство с Нью-Йорком оказалось далеким от того, как это часто показывают в романтических ситкомах. Город встретил девушку шумом и хаосом.

— Приехав сюда впервые, я возненавидела этот город всей душой. Я сама из небольшого поселка в Барановичском районе. Когда я переехала учиться в Минск, то чувствовала себя не очень комфортно: в столице не было лесов и озер, которые были в моей деревне, а высокие здания смущали. Но это сложно сравнить с тем, что я почувствовала в Нью-Йорке. Здесь мне было плохо физически. У меня начала болеть голова: от шума, от высоких зданий. Мне не хватало воздуха.

Поскольку стажировка была неоплачиваемая, а бюджет — ограниченный, девушке пришлось поселиться далеко от работы.

— В офис нужно было добираться часа полтора в одну сторону — каждый день с понедельника по пятницу. Это очень утомляло. Честно говоря, в последующие годы я не слишком горела желанием сюда вернуться. Мне нравилась работа, нравились люди, но город я просто терпела.

Ждала свою вакансию шесть лет

После возвращения в Минск, Анастасия стала работать в МГЛУ: преподавала и одновременно подрабатывала переводчиком самостоятельно. Неожиданно, через год, из секции стенографических отчетов ООН, где она проходила стажировку, написали с предложением приехать уже на несколько месяцев — помочь обеспечить перевод во время сессии Генеральной Ассамблеи. Работа в организации была интересной и разнообразной, поэтому после недолгих раздумий девушка согласилась.

— Так каждый год я стала приезжать сюда работать на 3-4 месяца, а в 2022-м переехала уже на постоянный контракт.

Попасть на постоянное место работы в ООН было не просто: понадобилось сдать экзамен и потом дождаться, пока освободится место. Экзамен Настя сдала еще в 2016 году и еще 6 лет ждала своей вакансии. Поэтому, в конечном итоге, переезд стал естественным этапом ее карьерного пути.

Поход за кофе в пижаме помог полюбить город

Во время одного из своих визитов белоруска поняла, что в своем отношении к городу нужно что-то менять.

— Когда я приезжала сюда раз четвертый-пятый, то начала не то чтобы уговаривать, но убеждать себя обратить внимание на какие-то позитивные вещи.

Понемногу Анастасия стала вливаться в обычную городскую жизнь. Правда, чтобы стать ее частью, девушке пришлось выйти из привычной зоны комфорта.

— В начале, когда нужно было выйти на улицу за кофе, я как — то одевалась — не убиралась, но приводила себя в порядок. В одно воскресенье мне было лень прихорашиваться: я проснулась, натянула пальто на пижаму, одела шапку-ушанку и пошла на улицу. Каково же было мое удивление, когда на меня никто не смотрел. Никому не было дела до моего странного аутфита. Так я поняла, что здесь можно делать все, что тебе нравится и так, как нравится, быть каким угодно — и никто не обратит внимания и не осудит. Появилось всеобъемлющее чувство свободы.

Это открытие помогло девушке взглянуть на город вторыми глазами — так началась ее дружба с Нью-Йорком.

Поиск жилья ощущался как вторая работа

Переехав в «Большое Яблоко», Анастасия почти год прожила у подруги. Во время пандемии Covid-19 цены на жилье значительно выросли, а уровень комфорта, который часто предлагался за очень большие деньги, остался прежним.

— Целый год я постоянно следила за рынком. Так сформировалось видение, в каком районе я хочу жить. Стало ясно, что мне по душе тихие и спокойные места.

Несмотря на то что множество агентств предлагают свои услуги по подбору жилья, девушка решила искать квартиру самостоятельно. Отбрасывая непригодное, Анастасия выделила несколько конкретных улиц, а потом поиск сжался до нескольких конкретных домов.

— Агенты просят большие гонорары за свои услуги — где-то восемь процентов от суммы годовой аренды. Счет идет на несколько тысяч долларов — это сильно бьет по бюджету. Разумеется, если ты оказываешься в безвыходной ситуации и тебе нужна квартира здесь и сейчас, ты на это пойдешь, но можно справиться и без них.

Процесс поиска дома был долгим и мучительным. У каждого здания в Нью-Йорке существуют свои правила аренды и требования к будущим жильцам. Кроме этого, у местного рынка недвижимости есть нюанс: квартиры разбирают очень быстро и решение об аренде нужно принимать за секунды.

— Все это очень утомляет. В какой-то момент мне даже хотелось взять отпуск, потому что поиск жилья ощущался как вторая работа.

Настя отмечает, что цены на апартаменты в Нью-Йорке «кусаются» — небольшая «двушка» за полтора часа от центра обойдется приезжему примерно в три тысячи долларов. Что касается коммунальных платежей, то за квартиру такого же размера в среднем приходится отдавать 50-70 долларов в месяц. Кстати, проточная вода в городе бесплатная и не включена в платежку.

Помидор, купленный в Варшаве, и помидор, купленный в Нью-Йорке, — два разных помидора

Когда уютная квартира была найдена, настало время других бытовых вопросов. Хотя в каждом магазине можно найти привычный нам набор продуктов, вкус некоторых оставляет желать лучшего.

— Еда здесь невкусная, это правда. Не знаю, с чем это связано, но вкус очень сильно отличается от привычного нам. Помидор, который я купила в магазине в Варшаве, и помидор, который я купила здесь, будут два разных помидора.

Девушке потребовалось время, чтобы найти способы питаться вкусно и сбалансировано.

— Когда я впервые сюда приехала, мне казалось, что это вообще невозможно — нормализовать свое питание, чтобы это было комфортно. Но потом я нашла хороший магазин, постепенно придумала меню. Стоимость моей продуктовой корзины сейчас составляет около 150 долларов в неделю. Правда, я не ем мясо — с ним чек будет несколько дороже.

На кафе и ресторанах белоруска делает особый акцент. Анастасия — гурман и в первое время очень страдала от того, что в местных заведениях часто кормят просто и невкусно. Девушка связывает эту ситуацию с высоким спросом: заведениям просто не нужно стараться, чтобы выходить в плюс.

Что касается цен, то на ужин с бокалом вина в заведении средней ценовой категории нужно будет отдать минимум 60 долларов. Девушка делится чеками со встречи с друзьями: ниже можно увидеть результат вечеринки с расчетом на трех человек.

Отдельного внимания заслуживают чаевые: здесь они платятся в любом случае и щедро. Настя объясняет:

— Чаевые оставляются всегда. 10% — если тебе в блюдо плюнули, обслужили чрезвычайно плохо или не принесли ничего из того, что ты заказал.

— 15% оставляют за нормальное обслуживание, 18% — за хорошее, 20% — за очень хорошее, 22% — за отличное. Из-за такой системы окончательный чек за ужин вырастает очень сильно — продолжает она.

Даже обычная чашка кофе в Нью-Йорке покупается иначе, чем в привычной нам Европе:

— Многие кофейни придерживаются трендов правильного питания, поэтому по умолчанию делают кофе на овсяном молоке. Чтобы получить кофе на обычном — нужно предупредить об этом отдельно. По цене обычный латте выйдет в 6 долларов. Если заменить молоко на миндальное или соевое, то стоимость такой чашки возрастет.

Счет на свиданиях — поровну

В Нью-Йорке, как и в целом в США, гендерное равноправие сказывается и на романтических встречах. Женщин там не воспринимают как «слабый пол», поэтому многие традиции, которые существуют у нас, в Нью-Йорке уже канули в лету.

— Часто в том же Минске могут предложить поднести сумки, если видно, что тебе тяжело. Здесь такого никогда не бывает. Когда ты нагруженная едешь из аэропорта, шанс, что тебе предложат помощь очень-очень мал. Сама сложила сумки — сама неси за них ответственность. И в целом меня этот подход привлекает.

Такая ситуация и со счетом в кафе на свиданиях. Чаще всего он делится поровну или каждый из пары платит за свой заказ отдельно. Впрочем, бывают исключения.

— Мои последние встречи были с выходцем из Швеции, и на каждом свидании он хотел оплатить счет. Но я некомфортно себя чувствую, когда предлагают за меня заплатить — особенно на первых встречах. Когда я не знаю человека, у меня появляется ощущение, будто я что-то должна и на начальных этапах отношений мне это некомфортно.

Девушку приятно удивила открытость, с которой нью-йоркцы вступают в отношения:

— Если тебе хочется начать с кем-то встречаться, то привычного нам «танца с бубном» не будет. Человек может спокойно подойти и спросить: «Хочешь ли ты со мной строить отношения? Если да — давай подумаем, как мы это организуем». Мне это нравится. В этом есть ясность и какое-то спокойствие.

По мнению Анастасии, прямое обсуждение многих нюансов помогает построить отношения, в которых обоим партнерам будет комфортно.

— Все непривычные ситуации — пространство для дискуссий. Если что-то не нравится, всегда можно это обсудить, договориться и получить обратную связь.

Девушек из бывшего СССР сразу видно

В отличие от киношных стереотипов, изображающих Нью-Йорк гламурным городом, реальность оказалась несколько иной. Люди здесь действительно одеваются креативно и смело, но их стиль сильно зависит от личного бэкграунда человека, материального достатка и даже района, в котором он проводит время.

— Здесь резкое разделение по районам. Если пойдешь в Upper East Side — элитный квартал в Манхэттене — или будешь гулять возле Central Park, то заметишь много брендовых бутиков. Люди здесь одеваются соответствующим образом: лаконично, во что-то одноцветное, но от этих вещей будет веять роскошью и высоким качеством. Если спуститься чуть ниже — в Нижний Манхэттен, где много барахолок и секондов, — можно увидеть другую картину. Поскольку у живущих здесь людей нет сдерживающего механизма, который говорит, что нельзя сочетать, они миксуют какие-то уникальные комплекты. Бывает, ты просто не можешь себя контролировать и твоя голова поворачивается вслед за этими модниками.

Наши соотечественники и другие выходцы из постсоветского пространства часто отличаются от стильных нью-йоркцев. Особенно видно тех, кто долгое время проживает на юге Бруклина — в русскоязычном районе Brighton Beach.

— Мне кажется, что люди, которые остаются жить в Брайтоне, застряли в определенном периоде времени и никуда не двигаются. Соответственно и их стиль остается тем же. Но есть много выходцев из стран бывшего СССР, которые развиваются и не боятся экспериментировать со стилем.

Как остаться белорусом в городе эмигрантов

До переезда в США Анастасия некоторое время прожила в Польше. Несмотря на любовь и уважение к этой стране, в Штатах девушка чувствует себя более комфортно.

— Когда ты живешь в какой-то европейской стране, ты чувствуешь себя белорусом среди какого-то национального большинства. В Нью-Йорке такого нет: здесь ты такой же, как и остальные миллионы приезжих. И это во многом облегчает период адаптации. В конечном итоге он сводится к формированию своего социального круга, что сделать несложно, учитывая открытость местных людей.

Девушка говорит, что находясь в далеком и многонациональном городе, так или иначе начинаешь задумываться о своей идентичности:

— На мой опыт, чем дальше ты от Беларуси, тем больше хочется сохранить свою культуру. Когда мы собираемся с друзьями из диаспоры, то практически всегда разговариваем на белорусском языке. Скоро я буду бежать марафон и хочу добавить какие-то национальные элементы к своему костюму, чтобы он говорил, откуда я.

Настя отмечает, что Нью-Йорк не самый простой город, но здесь много белорусов, которые с удовольствием помогают друг другу. Удивительно, но люди, которые в своей стране были сдержанными и закрытыми, здесь показываются совсем с другой стороны.

— Мне кажется, открытости, которой нам иногда не хватает дома, можно научиться. Ведь наша отрешенность и холодность — выученные. Есть ощущение, что если белоруса поместить в другие, более безопасные и комфортные условия, то это будет совсем другой белорус.

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