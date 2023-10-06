закрыть
6 октября 2023, пятница, 12:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ждала свою вакансию шесть лет»

1
  • 6.10.2023, 12:03
  • 1,508
«Ждала свою вакансию шесть лет»

Белоруска, спасшая девушку в Нью-Йорке, — о себе и жизни в огромном городе.

Около двух лет назад, вслед за работой мечты, Анастасия Горбань покинула родную Беларусь. Так девушка оказалась в Нью-Йорке — одном из самых многоликих городов в мире. За это время девушка не только освоила город и завела дружбу с его многонациональными жителями, но и удостоилась благодарственной грамоты департамента местной полиции. Настя спасла жизнь девушке, которая хотела прыгнуть с моста.

— Несколько лет назад я не рассматривала Штаты даже для путешествий — настолько это был другой мир. Но в планы вмешался случай, — начинает свой рассказ nashaniva.com Анастасия. — Когда я училась в магистратуре МГЛУ, наш декан предложил съездить на стажировку в ООН. В тот момент для меня это была хорошая возможность попрактиковать перевод. Так, летом 2014 года, я приехала сюда на 2 месяца, не думая, что когда-то вернусь навсегда.

Знакомство с Нью-Йорком оказалось далеким от того, как это часто показывают в романтических ситкомах. Город встретил девушку шумом и хаосом.

— Приехав сюда впервые, я возненавидела этот город всей душой. Я сама из небольшого поселка в Барановичском районе. Когда я переехала учиться в Минск, то чувствовала себя не очень комфортно: в столице не было лесов и озер, которые были в моей деревне, а высокие здания смущали. Но это сложно сравнить с тем, что я почувствовала в Нью-Йорке. Здесь мне было плохо физически. У меня начала болеть голова: от шума, от высоких зданий. Мне не хватало воздуха.

Поскольку стажировка была неоплачиваемая, а бюджет — ограниченный, девушке пришлось поселиться далеко от работы.

— В офис нужно было добираться часа полтора в одну сторону — каждый день с понедельника по пятницу. Это очень утомляло. Честно говоря, в последующие годы я не слишком горела желанием сюда вернуться. Мне нравилась работа, нравились люди, но город я просто терпела.

Ждала свою вакансию шесть лет

После возвращения в Минск, Анастасия стала работать в МГЛУ: преподавала и одновременно подрабатывала переводчиком самостоятельно. Неожиданно, через год, из секции стенографических отчетов ООН, где она проходила стажировку, написали с предложением приехать уже на несколько месяцев — помочь обеспечить перевод во время сессии Генеральной Ассамблеи. Работа в организации была интересной и разнообразной, поэтому после недолгих раздумий девушка согласилась.

— Так каждый год я стала приезжать сюда работать на 3-4 месяца, а в 2022-м переехала уже на постоянный контракт.

Попасть на постоянное место работы в ООН было не просто: понадобилось сдать экзамен и потом дождаться, пока освободится место. Экзамен Настя сдала еще в 2016 году и еще 6 лет ждала своей вакансии. Поэтому, в конечном итоге, переезд стал естественным этапом ее карьерного пути.

Поход за кофе в пижаме помог полюбить город

Во время одного из своих визитов белоруска поняла, что в своем отношении к городу нужно что-то менять.

— Когда я приезжала сюда раз четвертый-пятый, то начала не то чтобы уговаривать, но убеждать себя обратить внимание на какие-то позитивные вещи.

Понемногу Анастасия стала вливаться в обычную городскую жизнь. Правда, чтобы стать ее частью, девушке пришлось выйти из привычной зоны комфорта.

— В начале, когда нужно было выйти на улицу за кофе, я как — то одевалась — не убиралась, но приводила себя в порядок. В одно воскресенье мне было лень прихорашиваться: я проснулась, натянула пальто на пижаму, одела шапку-ушанку и пошла на улицу. Каково же было мое удивление, когда на меня никто не смотрел. Никому не было дела до моего странного аутфита. Так я поняла, что здесь можно делать все, что тебе нравится и так, как нравится, быть каким угодно — и никто не обратит внимания и не осудит. Появилось всеобъемлющее чувство свободы.

Это открытие помогло девушке взглянуть на город вторыми глазами — так началась ее дружба с Нью-Йорком.

Поиск жилья ощущался как вторая работа

Переехав в «Большое Яблоко», Анастасия почти год прожила у подруги. Во время пандемии Covid-19 цены на жилье значительно выросли, а уровень комфорта, который часто предлагался за очень большие деньги, остался прежним.

— Целый год я постоянно следила за рынком. Так сформировалось видение, в каком районе я хочу жить. Стало ясно, что мне по душе тихие и спокойные места.

Несмотря на то что множество агентств предлагают свои услуги по подбору жилья, девушка решила искать квартиру самостоятельно. Отбрасывая непригодное, Анастасия выделила несколько конкретных улиц, а потом поиск сжался до нескольких конкретных домов.

— Агенты просят большие гонорары за свои услуги — где-то восемь процентов от суммы годовой аренды. Счет идет на несколько тысяч долларов — это сильно бьет по бюджету. Разумеется, если ты оказываешься в безвыходной ситуации и тебе нужна квартира здесь и сейчас, ты на это пойдешь, но можно справиться и без них.

Процесс поиска дома был долгим и мучительным. У каждого здания в Нью-Йорке существуют свои правила аренды и требования к будущим жильцам. Кроме этого, у местного рынка недвижимости есть нюанс: квартиры разбирают очень быстро и решение об аренде нужно принимать за секунды.

— Все это очень утомляет. В какой-то момент мне даже хотелось взять отпуск, потому что поиск жилья ощущался как вторая работа.

Настя отмечает, что цены на апартаменты в Нью-Йорке «кусаются» — небольшая «двушка» за полтора часа от центра обойдется приезжему примерно в три тысячи долларов. Что касается коммунальных платежей, то за квартиру такого же размера в среднем приходится отдавать 50-70 долларов в месяц. Кстати, проточная вода в городе бесплатная и не включена в платежку.

Помидор, купленный в Варшаве, и помидор, купленный в Нью-Йорке, — два разных помидора

Когда уютная квартира была найдена, настало время других бытовых вопросов. Хотя в каждом магазине можно найти привычный нам набор продуктов, вкус некоторых оставляет желать лучшего.

— Еда здесь невкусная, это правда. Не знаю, с чем это связано, но вкус очень сильно отличается от привычного нам. Помидор, который я купила в магазине в Варшаве, и помидор, который я купила здесь, будут два разных помидора.

Девушке потребовалось время, чтобы найти способы питаться вкусно и сбалансировано.

— Когда я впервые сюда приехала, мне казалось, что это вообще невозможно — нормализовать свое питание, чтобы это было комфортно. Но потом я нашла хороший магазин, постепенно придумала меню. Стоимость моей продуктовой корзины сейчас составляет около 150 долларов в неделю. Правда, я не ем мясо — с ним чек будет несколько дороже.

На кафе и ресторанах белоруска делает особый акцент. Анастасия — гурман и в первое время очень страдала от того, что в местных заведениях часто кормят просто и невкусно. Девушка связывает эту ситуацию с высоким спросом: заведениям просто не нужно стараться, чтобы выходить в плюс.

Что касается цен, то на ужин с бокалом вина в заведении средней ценовой категории нужно будет отдать минимум 60 долларов. Девушка делится чеками со встречи с друзьями: ниже можно увидеть результат вечеринки с расчетом на трех человек.

Отдельного внимания заслуживают чаевые: здесь они платятся в любом случае и щедро. Настя объясняет:

— Чаевые оставляются всегда. 10% — если тебе в блюдо плюнули, обслужили чрезвычайно плохо или не принесли ничего из того, что ты заказал.

— 15% оставляют за нормальное обслуживание, 18% — за хорошее, 20% — за очень хорошее, 22% — за отличное. Из-за такой системы окончательный чек за ужин вырастает очень сильно — продолжает она.

Даже обычная чашка кофе в Нью-Йорке покупается иначе, чем в привычной нам Европе:

— Многие кофейни придерживаются трендов правильного питания, поэтому по умолчанию делают кофе на овсяном молоке. Чтобы получить кофе на обычном — нужно предупредить об этом отдельно. По цене обычный латте выйдет в 6 долларов. Если заменить молоко на миндальное или соевое, то стоимость такой чашки возрастет.

Счет на свиданиях — поровну

В Нью-Йорке, как и в целом в США, гендерное равноправие сказывается и на романтических встречах. Женщин там не воспринимают как «слабый пол», поэтому многие традиции, которые существуют у нас, в Нью-Йорке уже канули в лету.

— Часто в том же Минске могут предложить поднести сумки, если видно, что тебе тяжело. Здесь такого никогда не бывает. Когда ты нагруженная едешь из аэропорта, шанс, что тебе предложат помощь очень-очень мал. Сама сложила сумки — сама неси за них ответственность. И в целом меня этот подход привлекает.

Такая ситуация и со счетом в кафе на свиданиях. Чаще всего он делится поровну или каждый из пары платит за свой заказ отдельно. Впрочем, бывают исключения.

— Мои последние встречи были с выходцем из Швеции, и на каждом свидании он хотел оплатить счет. Но я некомфортно себя чувствую, когда предлагают за меня заплатить — особенно на первых встречах. Когда я не знаю человека, у меня появляется ощущение, будто я что-то должна и на начальных этапах отношений мне это некомфортно.

Девушку приятно удивила открытость, с которой нью-йоркцы вступают в отношения:

— Если тебе хочется начать с кем-то встречаться, то привычного нам «танца с бубном» не будет. Человек может спокойно подойти и спросить: «Хочешь ли ты со мной строить отношения? Если да — давай подумаем, как мы это организуем». Мне это нравится. В этом есть ясность и какое-то спокойствие.

По мнению Анастасии, прямое обсуждение многих нюансов помогает построить отношения, в которых обоим партнерам будет комфортно.

— Все непривычные ситуации — пространство для дискуссий. Если что-то не нравится, всегда можно это обсудить, договориться и получить обратную связь.

Девушек из бывшего СССР сразу видно

В отличие от киношных стереотипов, изображающих Нью-Йорк гламурным городом, реальность оказалась несколько иной. Люди здесь действительно одеваются креативно и смело, но их стиль сильно зависит от личного бэкграунда человека, материального достатка и даже района, в котором он проводит время.

— Здесь резкое разделение по районам. Если пойдешь в Upper East Side — элитный квартал в Манхэттене — или будешь гулять возле Central Park, то заметишь много брендовых бутиков. Люди здесь одеваются соответствующим образом: лаконично, во что-то одноцветное, но от этих вещей будет веять роскошью и высоким качеством. Если спуститься чуть ниже — в Нижний Манхэттен, где много барахолок и секондов, — можно увидеть другую картину. Поскольку у живущих здесь людей нет сдерживающего механизма, который говорит, что нельзя сочетать, они миксуют какие-то уникальные комплекты. Бывает, ты просто не можешь себя контролировать и твоя голова поворачивается вслед за этими модниками.

Наши соотечественники и другие выходцы из постсоветского пространства часто отличаются от стильных нью-йоркцев. Особенно видно тех, кто долгое время проживает на юге Бруклина — в русскоязычном районе Brighton Beach.

— Мне кажется, что люди, которые остаются жить в Брайтоне, застряли в определенном периоде времени и никуда не двигаются. Соответственно и их стиль остается тем же. Но есть много выходцев из стран бывшего СССР, которые развиваются и не боятся экспериментировать со стилем.

Как остаться белорусом в городе эмигрантов

До переезда в США Анастасия некоторое время прожила в Польше. Несмотря на любовь и уважение к этой стране, в Штатах девушка чувствует себя более комфортно.

— Когда ты живешь в какой-то европейской стране, ты чувствуешь себя белорусом среди какого-то национального большинства. В Нью-Йорке такого нет: здесь ты такой же, как и остальные миллионы приезжих. И это во многом облегчает период адаптации. В конечном итоге он сводится к формированию своего социального круга, что сделать несложно, учитывая открытость местных людей.

Девушка говорит, что находясь в далеком и многонациональном городе, так или иначе начинаешь задумываться о своей идентичности:

— На мой опыт, чем дальше ты от Беларуси, тем больше хочется сохранить свою культуру. Когда мы собираемся с друзьями из диаспоры, то практически всегда разговариваем на белорусском языке. Скоро я буду бежать марафон и хочу добавить какие-то национальные элементы к своему костюму, чтобы он говорил, откуда я.

Настя отмечает, что Нью-Йорк не самый простой город, но здесь много белорусов, которые с удовольствием помогают друг другу. Удивительно, но люди, которые в своей стране были сдержанными и закрытыми, здесь показываются совсем с другой стороны.

— Мне кажется, открытости, которой нам иногда не хватает дома, можно научиться. Ведь наша отрешенность и холодность — выученные. Есть ощущение, что если белоруса поместить в другие, более безопасные и комфортные условия, то это будет совсем другой белорус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин