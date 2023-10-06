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Российские пропагандисты опозорились с фейком о Елене Зеленской

  • 6.10.2023, 12:11
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Российские пропагандисты опозорились с фейком о Елене Зеленской

Ложь быстро разоблачили.

Российские пропагандисты сочинили абсурдный фейк о первой леди Украины Елене Зеленской, пишет obozrevatel.com.

Якобы жена президента Владимира Зеленского во время визита в США в сентябре 2023 года совершала дорогие покупки в ювелирном магазине Нью-Йорка. В качестве «доказательств» росСМИ привели «изображение чека» из брендового магазина на ее имя.

Об этом сообщает StopFake.org. На фото можно увидеть дату 22 сентября 2023 года и сумму более миллиона долларов.

По словам пропагандистов, пока президент Украины выступал перед Генеральной Ассамблеей ООН с обращением о помощи и поставке оружия, «его жена ходила на шопинг по нью-йоркским бутикам».

История якобы рассказывает о том, как 22 сентября Елена Зеленская была замечена в ювелирном магазине бренда Cartier, который находится на нью-йоркской Пятой авеню. Там первая леди в сопровождении нескольких охранников «приобрела три украшения: браслет, серьги и кулон». Сумма составила 1 миллион 110 тысяч долларов, о чем свидетельствует копия чека, на которую ссылаются росСМИ. Подробности якобы сообщила местная сотрудница, у которой произошел конфликт с Еленой Зеленской. После спора с гостей работницу уволили.

В своих материалах российские издания ссылаются на публикацию нигерийской газеты The Nation, первой разместившей информацию о «покупках» Зеленской в Штатах. Впрочем, чек из нью-йоркского Cartier оказался фальшивкой, потому что по имеющимся доказательствам супруга президента не могла там находиться в указанное время.

Чек в соцсети выложила пользовательница под ником @gorgeous.bb.jeanette, чей профиль имеет закрытый доступ и не содержит никакой информации. Дата покупки на нем – 22 сентября 2023 года, однако в тот день супруги Зеленские уже не находились в Нью-Йорке.

Днем ранее, первая леди вместе с президентом Украины присутствовали на официальных мероприятиях в Вашингтоне, подтверждающих многочисленные фотографии.

В тот момент Елена Зеленская была в Белом Доме, где проходила встреча с первой леди США Джилл Байден. Она также посетила общественные мероприятия в Джорджтаунском университете.

22 сентября из столицы Америки украинская делегация прямым рейсом улетела в соседнюю Канаду. На борту самолета находились также супруги Зеленские.

Эта информация находит свое подтверждение благодаря данным мониторинговых служб, следящих за полетом самолета с украинской делегацией. 22 сентября, когда якобы был выписан чек на имя первой леди в бутике Cartier, она не находилась в Нью-Йорке.

Кроме фейковой страницы, с которой все началось, было и видеообращение той самой уволенной сотрудницы магазина украшений. Его опубликовал пользователь Marshall Leonard. Это единственное видео аккаунта с шестью подписчиками.

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