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Транспортный налог в Беларуси хотят увеличить в 10 раз

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  • 6.10.2023, 12:16
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Транспортный налог в Беларуси хотят увеличить в 10 раз

На сколько он может вырасти для владельцев разного типа автомобилей.

В Беларуси хотят увеличить ставки транспортного налога — как для физлиц, так и для юрлиц. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, который опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Сумма транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 61 рубль в год, а хотят поднять до 66 рублей.

Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитывается в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

Кроме того, в Беларуси предлагается взимать в 10-кратном размере транспортный налог с владельцев дорогих автомобилей.

Такие изменения также заложены в проект изменений Налогового кодекса.

Статью о ставках транспортного налога в проекте предлагается дополнить следующим пунктом:

«По транспортным средствам, с года выпуска которых прошло не более трех лет, включенным в перечень транспортных средств повышенной комфортности, определяемый Советом Министров Республики Беларусь, транспортный налог, включая авансовые платежи, исчисляется по ставкам, увеличенным в десять раз».

Таким образом, если автомобиль попадет в список «транспортный средств повышенной комфортности», который составит Совет министров, то его владельцу в первые три года после года выпуска машины придется платить налог в 10-кратном размере.

Ставки транспортного налога в Беларуси устанавливаются в зависимости от разрешенной максимальной массы, вместимости или за одну единицу транспортного средства. Например, сейчас физлица за автомобиль максимальной разрешенной массой более 2,5 т, но не более 3 т, должны заплатить 162 рубля транспортного налога. Если изменения в кодекс будут приняты, то владельцам «транспортных средств повышенной комфортности» с такой максимальной разрешенной массой придется платить 1620 рублей в год, если с момента выпуска их автомобиля прошло менее 3 лет.

Напомним, о транспортном налоге недавно высказывался Александр Лукашенко. По его мнению, платить за дороги должны те, кто по ним перемещается: «Какую-то копейку заплатили, и уже гвалт на всю республику: «Ах, много».

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