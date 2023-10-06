Назван лауреат Нобелевской премии мира 6.10.2023, 12:32

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Стало известно, кому присуждена награда в 2023 году.

Норвежский нобелевский комитет объявил в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2023 год. Награда присуждена иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Что известно о Наргиз Мохаммади

Наргес Мохаммади является иранской правозащитницей и вице-президентом Центра защитников прав человека (DHRC), который возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади.

В мае 2016 года ее приговорили в Тегеране к 16 годам лишения свободы за создание и руководство «правозащитного движения, выступающего за отмену смертной казни».

ВВС в 2022 году включило ее в список из 100 женщин из всех уголков мира, которые вдохновляют и влияют на мир.

Так, во время масштабных протестов в Иране, поводом которых стала смерть Махсы Амини - 22-летней девушки после ареста «полицией морали» из-за «публичного несоблюдения иранских правил ношения хиджаба», Норгесс прислала письмо из тюрьмы Эвин, в котором просила ООН запретить правительству Ирана приговаривать протестующих к смертной казни.

Находясь под залогом, Наргес произнесла речь с критикой обращения с заключенными в Эвине. Ее документальный фильм «Белые пытки» исследует одиночное заключение на основе интервью с 16 бывшими заключенными. Двое ее детей живут в изгнании с мужем, политическим активистом Таги Рахмани.

Напомним, что в 2022 году лауреатом Нобелевской премии мира стал арестованный режимом Лукашенко белорусский правозащитник, глава ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий.

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