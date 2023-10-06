ВСУ разгромили штаб оккупационных войск на территории России 6.10.2023, 12:27

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Удар нанесли точечно.

Украинские воины разгромили штаб оккупационных войск на территории России.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», штаб РФ поразили точечно. Метко отработала артиллерия Вооруженных сил Украины на Сумском направлении.

«Точечное огневое поражение вражеского штаба. Силы обороны работают на Сумском направлении», - написал «Штирлиц».

Отмечается, что вражеский штаб обнаружили во время аэроразведки в населенном пункте Гоголевка. Аэроразведчики передали координаты артиллерии 106 отдельной бригады теробороны.

Артиллеристы ударили точечно. Результат атаки зафиксировала «птичка» с воздуха.

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