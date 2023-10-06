Россияне решили наказать Симоньян 6.10.2023, 12:42

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Симоньян

Скандал с «ядерным взрывом над Сибирью» набирает обороты.

На американском сайте для создания петиций Change.org появилось обращение жителя российского Красноярска Ильи Бобрика. Автор петиции требует наказать главного редактора пропагандистского RT Маргариту Симоньян, передает УНИАН.

Пропагандистка заявила, что не будет «ничего страшного», если над Сибирью произойдет ядерный взрыв.

Бобрик и обвинил главу RT в экстремизме. «Сибирь – это не пустыня, где можно взорвать ядерную бомбу! Здесь живут люди самых разных национальностей, в том числе коренные малочисленные народы, здесь уникальная природа, сотни культурных памятников <…> Данные слова Маргариты Симоньян, по сути, допускают уничтожение всего этого ядерным взрывом, оправдывают смерть и страдания на территории Сибири», – написано в петиции.

Сегодня обращение подписали уже более 26 тысяч человек. В петиции, которая не содержит обращения к каким-либо чиновникам, органам власти или правоохранительным органам в РФ, призывают: «Нельзя допустить, чтобы такие высказывания остались безнаказанными».

«Подпишите петицию и покажите, что сибиряки не потерпят такого отношения к себе и своей родине», – говорится в сообщении.

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