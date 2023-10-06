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В Беларуси поднимают ставки налога на первую квартиру

  • 6.10.2023, 12:44
В Беларуси поднимают ставки налога на первую квартиру

Новые ставки начнут действовать с 2024 года.

В Беларуси намерены поднять ставки налога на первую квартиру. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс на 2024 год.

Напомним, налог на первую квартиру появился в 2022 году. Этот сбор составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

Чиновники хотят пересмотреть стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме. Так, для Минска, как планируется, она вырастет до 968 рублей (сейчас — 900 рублей). Рост — на 7,6%.

Для областных городов и Минского района стоимость одного «квадрата» хотят поднять до 806 рублей (сейчас — 750 рублей), а для Барановичей, Бобруйска, Борисова, Волковыска, Горок, Дзержинска, Жлобина, Жодино, Кобрина, Кричева, Лиды, Мозыря, Молодечно, Новогрудка, Новополоцка, Орши, Осиповичей, Пинска, Полоцка, Речицы, Светлогорска, Слонима, Слуцка, Смолевичей, Сморгони, Солигорска, Фаниполя — до 710 рублей (сейчас — 660 рублей).

В остальных населенных пунктах стоимость одного квадратного метра повысили до 538 рублей (сейчас — 500 рублей).

Как ожидается, эти размеры расчетной стоимости одного квадратного метра будут действовать на 1 января 2024 года. То есть по этим ставкам нужно будет платить налог за 2024 год.

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