Volkswagen готовит электрического преемника Transporter с запасом хода 380 километров 1 6.10.2023, 12:52

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Ее разработали совместно с Ford.

Микроавтобус Volkswagen Transporter следующего поколения станет электромобилем. Модель будет основана на новой архитектуре, разработанной совместно с Ford. Об этом рассказали на сайте Autocar, пишет «Фокус».

Volkswagen Transporter нового поколения разделит платформу с Ford Transit Custom. Обе модели будут собирать на заводе Ford Otosan в Турции.

Микроавтобус, как и прежде, будет предложен в версиях Shuttle, Kombi и Cargo. Также модель может получить спортивную модификацию Sportline.

Volkswagen Transporter следующего поколения впервые не станет основой для кемпера California. Дом на колесах будет создан на базе Multivan.

В Volkswagen подчеркнули, что новые Transporter и Multivan будут сильно отличаться друг от друга. Вторая модель станет гораздо роскошнее.

Электромобиль Volkswagen Transporter сможет проехать до 380 км на одном заряде. Его оснастят электромотором мощностью от 134 до 215 л.с.

Несмотря на электрификацию, новый микроавтобус может быть предложен и с ДВС. На выбор будет доступно несколько силовых установок.

Новый Volkswagen Transporter будет иметь почти одинаковые габариты с Ford Transit Custom. Электромобиль получит полезную нагрузку до 1100 кг.

Начальная стоимость микроавтобуса составит около 42 600 долларов. Дебют новинки запланирован на 2024 год.

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