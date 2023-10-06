В Беларуси пересмотрят налоговые вычеты и льготы по подоходному 6.10.2023, 13:08

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Что изменится?

В Беларуси в 2024 году хотят пересмотреть размеры некоторых налоговых вычетов, а также суммы различных выплат, которые не облагаются подоходным налогом. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс., отмечает «Зеркало».

Как могут изменить доходы, с которых не надо платить налоги

Доходы от дарения, которые не облагают подоходным налогом, предлагается поднять до 10 431 рубля (сейчас — 9338 рублей). Белорусы могут получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. С суммы превышения нужно заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам года.

В проекте изменений в Налоговый кодекс также прописали, что в 2024 году хотят также повысить:

- доходы от основного нанимателя и не являющиеся оплатой труда (путевки, призы, подарки и так далее), в том числе пенсионерам, ранее работавшим у этого нанимателя, — до 3151 рубля от каждого источника в течение года (сейчас — 2821 рубль);

- доходы от иных организаций и не являющиеся оплатой труда (призы, подарки и так далее) — до 208 рублей от каждого источника в течение года (сейчас — 186 рублей);

- безвозмездную (спонсорскую) помощь, а также пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на благотворительный счет в банке — в размере 20 843 рублей в сумме от всех источников в течение года (сейчас — 18 660 рублей);

- страховые взносы по договорам добровольного страхования за работника по месту основной работы — в пределах 5395 рублей в течение календарного года (сейчас — 4830 рублей).

На сколько могут повысить стандартные налоговые вычеты для физлиц

Налоговый вычет — это сумма, которая не облагается подоходным налогом.

Также предлагается увеличить налоговые вычеты:

- стандартный налоговый вычет при определенном уровне дохода — 174 рубля в месяц, если доход в общей сумме не превышает 1054 рубля в месяц (сейчас — 156 и 944 рубля соответственно);

- стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и/или на каждого иждивенца (дети старше 18 лет, получающие среднее, первое высшее, первое среднее специальное или первое профессионально-техническое образование на дневной форме обучения; инвалиды I или II группы старше 18 лет; несовершеннолетние, над которыми установлена опека или попечительство; физлица, чьи супруга или супруг находятся в отпуске по уходу за ребенком) — 51 рубль в месяц на ребенка до 18 лет и/или каждого иждивенца (сейчас — 46 рублей);

- стандартный налоговый вычет для вдовы или вдовца, одинокого родителя, приемного родителя, опекуна или попечителя — 97 рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет и/или иждивенца (сейчас — 87 рублей);

- стандартный налоговый вычет для родителей, имеющих двух и более детей до 18 лет или детей-инвалидов до 18 лет — 97 рублей на каждого ребенка в месяц (сейчас — 87 рублей);

- стандартный налоговый вычет для инвалидов I и II группы независимо от причин инвалидности, инвалидов с детства, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, участников ВОВ и так далее (полный список можно посмотреть в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса) — 246 рублей в месяц (сейчас — 220 рублей).

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