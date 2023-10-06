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Операция уровня МОССАД: СБУ вывела из Приднестровья агента ФСБ «Скифа»

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  • 6.10.2023, 13:13
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Операция уровня МОССАД: СБУ вывела из Приднестровья агента ФСБ «Скифа»

Российский спецназовец клюнул на приманку.

Контрразведка Службы безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию в ходе которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области российского агента-спецназовца «Скифа».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подробности операции

Задержанный имел задачу - создать агентурную сеть на юге Украины. Для этого он пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, в том же числе и местных правоохранителей.

Для того чтобы вывести преступника на территорию Украины, контрразведчики СБУ ввели в поле его зрения сотрудницу СБУ и создали условия для ее «согласия» на сотрудничество с террористами.

«По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать «кандидатку». Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его «на горячем», - пишет пресс-служба.

Что известно об агенте

Согласно данным следствия, пособником врага оказался гражданин Украины, который в начале 90-х выехал в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемой «ПМР».

Позже он стал снайпером в составе подконтрольного российским террористам подразделения «внутренних войск Приднестровья». Через некоторое время фигурант получил «повышение» и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения «Эдельвейс» МВД России.

Находясь в рядах российского спецназа - участвовал в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни.

В 2014 году прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу страны-террориста России. После этого он был объявлен в розыск правоохранителями. Чтобы избежать правосудия агент сбежал в фейковую «ПМР», где в 2019 году был завербован Сергеем Затыкой и Денисом Марусиком - представителями местного «МГБ».

«Тогда он получил оперативный псевдоним «Скиф», прошел инструктаж, а уже в 2023 году приступил к выполнению вражеских задач. Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении Сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины», - пишет пресс-служба СБУ.

В частности агент планировал получить информацию об особенностях работы и перечне основных задач, которые выполняют украинские воины в регионе.

Что грозит агенту

Согласно ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения, преступнику грозит пожизненное заключение. Сейчас он находится под стражей.

Также продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности «кураторов» агента.

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