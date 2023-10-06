«Сообщество железнодорожников»: На станции Озерище взорвали пути, на которых грузят военную технику 2 6.10.2023, 13:43

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иллюстративное фото

Повреждены участок железнодорожного полотна и стрелочного перевода.

Вчера, 05.10.2023 около 23:30 на станции Озерище (Минское отделение БЖД) произошел взрыв.

Об этом сообщили белорусские телеграм-каналы, а также данную информацию подтвердили в «Сообществе железнодорожников Беларуси».

По предварительной информации, повреждены участок железнодорожного полотна и стрелочного перевода, соединяющие станционные пути с погрузочно-разгрузочными в месте нахождения грузовых рамп.

Данные инженерные сооружения на указанной станции периодически задействуются для выполнения погрузочно-разгрузочных операций с военной техникой.

Озерище является основной станцией, на которой осуществляется погрузка военной техники в районе Минска. Рядом со станцией расположены 120-я и 127-я бригады связи, а так же 56-й полк связи.

От станции Озерище в направлении станции Орша располагаются станции Колодищи и Городище.

К станции Городище примыкает ответвление на железнодорожную ветку в воинскую часть №42776. Станция Колодищи отдельным путем соединена со станцией Шабаны, что создает маршрут обхода Минска при следовании по маршруту Орша – Брест (или в обратном направлении).

Данный обход активно используется для повышения скрытности и секретности при осуществлении воинских перевозок российской техники, боеприпасов и контингента в направлении Баранович и Лунинца.

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