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ВСУ разбили четыре штурмовых полка РФ под Работино

  • 6.10.2023, 13:53
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ВСУ разбили четыре штурмовых полка РФ под Работино

У оккупантов нет резервов.

В последние две недели две дивизии ВС РФ были основательно потрепаны при попытке остановить наступление украинских войск в районе Работино.

Сообщения Z-каналов о ситуации на Южном направлении становятся все более тревожными для россиян.

Судя по их данным, ВС РФ не удается остановить движение украинских войск в районе Работино.

Об этом, в частности, пишет пропагандистский ресурс «ВДВ за Честность и Справедливость», который связан с оккупационной армией РФ, передает Диалог.UA.

Он отметил, что в район Работино командование перебросило две дивизии, поставив им цель остановить прорывы ВСУ и отбить территории назад. Эти задачи выполнить россиянам не удалось.

«Почти через две недели действий десантно-штурмовых дивизий в районе н. п. Работино существенных результатов не достигнуто. 104-й и 237-й полки (из состава - ред.) 76-й дивизии не вышли на западную окраину н. п. Работино. 234-й штурмовой полк 76-й дивизии продолжает «пятиться» к н. п. Новопрокоповка. 7-я десантно-штурмовая дивизия свою главную задачу выйти к восточным окраинам н. п. Работино не выполнила», - пишет российский ресурс.

Он уверяет, что при попытке сдержать контрнаступление ВСУ четыре полка РФ понесли страшные потери, которые никто не спешит восполнять.

«Резервов нет», - жалуется Z-канал.

Отметим, что в районе Работино в ходе своего летне-осеннего контрнаступления ВСУ прорвали несколько линию обороны россиян и сейчас создают там плацдарм для ввода основных сил и перерезания оккупантам сухопутного коридора в Крым.

На этот участок ВС РФ согнали все доступные резервы в попытке остановить это движение. Идут ожесточенные бои.

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