«Человека года Браславщины» осудили за «экстремизм» 6.10.2023, 13:57

Михаил Кумпинь

Изъят телефон.

Михаил Кумпинь — руководитель отделения № 2 СПК «Маяк Браславский». В 2022 году мужчина был удостоен звания «Человек года Браславщины».

Как сообщают правозащитники, судья Александр Вязицкий арестовал Михаила на семь суток за подписку в «Одноклассниках» на группу «Зеркало». Помимо этого, у мужчины изъяли телефон.

Отметим, что СПК «Маяк Браславский» - крупнейшее сельскохозяйственное предприятие в Браславском районе. Специализация – производство свинины на промышленной основе. Молочное скотоводство, кормопроизводство.

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