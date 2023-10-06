СМИ: Путин провел секретную встречу с Абрамовичем после «Валдая»1
- 6.10.2023, 14:14
Обсуждался вопрос войны с Украиной.
Как рассказал источник близкого к российским силовикам телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, после открытой части «Валдая», была проведена закрытая часть при участии Путина в Красной Поляне, где участвовал и Роман Абрамович.
Среди высокопоставленных участников данного собрания заранее огласили необходимость: подготовить свои аргументированные предложения по войне на территории Украины и всем сопутствующим проблемам.
Сегодня Абрамович уже вернулся в Москву.