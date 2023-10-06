СМИ: Путин провел секретную встречу с Абрамовичем после «Валдая» 1 6.10.2023, 14:14

Роман Абрамович

Обсуждался вопрос войны с Украиной.

Как рассказал источник близкого к российским силовикам телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, после открытой части «Валдая», была проведена закрытая часть при участии Путина в Красной Поляне, где участвовал и Роман Абрамович.

Среди высокопоставленных участников данного собрания заранее огласили необходимость: подготовить свои аргументированные предложения по войне на территории Украины и всем сопутствующим проблемам.

Сегодня Абрамович уже вернулся в Москву.

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