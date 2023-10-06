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«Не успел полирнуть и каско оформить»: BMW получил подлый удар на стоянке

  • 6.10.2023, 14:16
«Не успел полирнуть и каско оформить»: BMW получил подлый удар на стоянке

Видеофакт из Новополоцка.

На стоянке произошла очень неприятная ситуация: один человек повредил автомобиль другого. Сообщать об этом не стал, а просто скрылся, наверное, понадеявшись, что никто ни о чем не узнает. Разумеется, автовладелец, чье имущество оказалось испорчено, с таким подходом мириться не собирается.

Станислав рассказал Onlíner, что 4 октября около 1:00 ночи оставил автомобиль на парковке в городе Новополоцке.

— Припарковаться в обычном месте не получилось, поэтому я въехал на парковку магазина недалеко от дома. Возвращаюсь днем к машине и вижу на крыле вмятину и царапины. Поначалу даже не догадался, что случилось, подумал, что кто-то совершил ДТП с моей машиной и скрылся, — говорит владелец BMW. — Вот же! Не успел полирнуть и каско оформить!

Мужчина позвонил в милицию, на место выбыл экипаж ГАИ.

— Пока ехали инспекторы, я поискал вокруг камеры наблюдения: нашел — стал переживать поменьше. Приехали сотрудники ГАИ, сходили за видеозаписью с камеры, рассказали, что мою машину повредили дверью, — сообщил читатель.

Вот это видео. На стоянке возле BMW припарковался Citroen темного цвета. Пассажир открыла дверь.

— Не думаю, что она с ноги ее открывала, возможно, ветром подхватило. Короче, получилось неаккуратно, и дверью она въехала по левому крылу моей BMW, — рассказал Станислав. — Так еще глянула на свою машину, вместе с водителем они отошли к магазину. Потом, я так думаю, она рассказала ему о том, что случилось, потому что мужчина быстро вернулся к автомобилю и, пока женщина ходила по магазину, переставил его на другую сторону парковки, еще ближе к камере наблюдения.

Тут вот какая ситуация: оба автомобиля стояли в момент инцидента, соответственно, речь идет не о ДТП. Поэтому вслед за ГАИ прибыл участковый милиционер, который точно так же получил в распоряжение видеозапись, принял заявление от хозяина BMW. Есть и запись с камер видеонаблюдения в самом магазине, на которой видны лица и водителя, и пассажира Citroen.

— Эти люди — и водитель Citroen, и его пассажир — просто уехали с места происшествия. И вот это самое неприятное. То есть они уехали, а мне что делать? Я понимаю, всякое в жизни бывает, но нужно же как-то решать вопрос. А то повредили чужое имущество и подло удрали, будто так и должно быть, — возмущен Станислав.

Крыло повреждено достаточно серьезно, чтобы просто махнуть рукой на проблему.

— Я пока не проводил оценку повреждений. Но вмятина глубокая, на ребре, краска содрана до металла — это не просто царапинки под полировку, — отмечает собеседник.

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