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В Минске продают черную и красную кукурузу

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  • 6.10.2023, 14:26
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В Минске продают черную и красную кукурузу

Правда, в пять раз дороже обычной.

На прилавке гипермаркета в Минске нашли «диковинку» — кукурузу черную и красную. Есть еще и разноцветный вариант. И вся эта красота отечественного производства. «Минск-Новости» сравнили цены и разобралась, что это за чудо природы.

За необычное, но, по сути, привычное растение просят 12,99 рубля за килограмм (до скидки — 17,5 рубля). На этикетке — кукуруза цветная. В другом гипермаркете пишут «перуанская» за 16,99 рубля/кг. Для сравнения, обычная, желтая, стоит 2−3 рубля.

Оба нестандартных варианта выращены в Беларуси. Вывел необычный сорт в 2019-м заведующий лабораторией, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения Иван Русских.

Вдохновился биолог сортом Glass Gem (распространенный в США). Его зернышки похожи на разноцветные прозрачные леденцы. Но вырастить кукурузу из семян сразу не удалось: растение отказывалось ассимилироваться. Белорус собирал семена по всему миру, пересылали даже мексиканский иссиня-черный сорт, смешивал их, переопылял… После семи лет работы наконец удалось вывести цветную кукурузу уже белорусского сорта.

Сейчас ее семена уже есть в продаже под названием «Граффити» и «Конфетти», и вырастить необычный злак может любой.

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