В Гродно едва не устроили драку из-за выброшенных в мусорку арбузов 1 6.10.2023, 14:51

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Видеофакт.

В Гродно кто-то выбросил арбузы в мусорный контейнер. Это увидели люди и стали их разбирать. Как рассказала автор видео изданию NewGrodno, в какой-то момент едва не дошло до драки.

К мусорной площадке в одном из дворов района Фолюш в Гродно подъехал микроавтобус, из него вышли двое мужчин и стали выгружать в контейнер для строительного мусора десятки арбузов. Предположительно, это непроданные или испортившиеся излишки товаров.

«Но самое интересное началось потом. Кто-то из проходящих мимо заметил, что происходит, и отправился прямо в контейнер за арбузами. Потом появилось еще несколько человек. В какой-то момент они чуть драку за арбузы не устроили. Выглядело это не очень красиво», — рассказала автор видео.

На видео видно, как люди, забравшись в мусорный контейнер, выбирают арбузы.

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