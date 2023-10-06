В Гродно едва не устроили драку из-за выброшенных в мусорку арбузов

В Гродно едва не устроили драку из-за выброшенных в мусорку арбузов1
- 6.10.2023, 14:51
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Видеофакт.
В Гродно кто-то выбросил арбузы в мусорный контейнер. Это увидели люди и стали их разбирать. Как рассказала автор видео изданию NewGrodno, в какой-то момент едва не дошло до драки.
К мусорной площадке в одном из дворов района Фолюш в Гродно подъехал микроавтобус, из него вышли двое мужчин и стали выгружать в контейнер для строительного мусора десятки арбузов. Предположительно, это непроданные или испортившиеся излишки товаров.
«Но самое интересное началось потом. Кто-то из проходящих мимо заметил, что происходит, и отправился прямо в контейнер за арбузами. Потом появилось еще несколько человек. В какой-то момент они чуть драку за арбузы не устроили. Выглядело это не очень красиво», — рассказала автор видео.
На видео видно, как люди, забравшись в мусорный контейнер, выбирают арбузы.