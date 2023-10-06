Залужный побывал на юге Украины и провел работу с военными 6.10.2023, 14:38

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ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала побывали на юге Украины. Они посетили оперативно-стратегическую группировку войск «Таврия».

Залужный и Шаптала провели работу в группировках войск, выполняющих задачи в рамках оборонных и наступательных операций.

Военное руководство Украины проанализировало угрозы со стороны врага. Командующие также определили дальнейшие действия Сил обороны с учетом постоянной смены оперативной обстановки на фронте.

Следует отметить, что оперативно-стратегическая группировка войск «Таврия» охватывает Запорожскую область и территорию вплоть до Авдеевки Донецкой области.

Отметим, что летом украинские воины усилили наступательные действия на юге Украины. Активные бои ведутся в Запорожской области, где защитникам удалось освободить ряд населенных пунктов.

Сейчас Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, но оккупанты пытаются отбить утраченные позиции.

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