AFP: Пригожин использовал снимки с китайских спутников для организации марша на Москву 6.10.2023, 15:02

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У России нет таких технических возможностей.

ЧВК «Вагнер» в ноябре 2022 г. приобрела два находящихся на орбите китайских спутника для отслеживания ситуации в Украине и странах Африки. Но за месяц до организованного Евгением Пригожиным мятежа «Вагнер» также получила снимки на всем пути ее отрядов от украинской границы до Ростова-на-Дону и Москвы, пишет AFP со ссылкой на контракт, который оказался в распоряжении агентства, и знающего о ситуации представителя европейских спецслужб.

Контракт на покупку за 235 млн юаней ($30 млн) двух спутников и сопутствующие услуги был подписан между ООО «Ника-Фрут» («дочка» пригожинской компании «Конкорд») и Beijing Yunze Technology. Услуги включали получение снимков в высоком разрешении территории Украины и ряда африканских государств, где действует «Вагнер», включая Ливию, Судан, Центральную Африканскую Республику и Мали. Спутники входят в группировку из 100 аппаратов, которой управляет китайский производитель и оператор Chang Guang Satellite Technology (CGST), контракт предусматривал возможность получения снимков и с других его спутников, способных проходить над одним и тем же местом на Земле несколько раз в день.

По словам источника AFP в европейских спецслужбах, в конце мая 2023 г. «Вагнер» также заказал снимки российской территории. Они включали маршрут от украинской границы до Ростова, находящийся в городе штаб Южного военного округа, который впоследствии захватили бойцы ЧВК, и другие города на пути в Москву, через которые вагнеровцы 24 июня прошли «маршем справедливости».

По словам источника, были и другие снимки, в частности Грозного. Между тем получение снимков российской территории контрактом не предусмотрено, отмечает AFP.

Через два месяца после мятежа Пригожин и несколько его бойцов погибли в результате крушения его бизнес-джета, летевшего из Москвы в Петербург. «В телах погибших в авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат», – рассказал в четверг президент Владимир Путин, сославшись на первые результаты расследования, которые ему сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Путин также добавил, что находившиеся на борту могли быть в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, хотя экспертиза по этому вопросу не проводилась.

Американские спецслужбы могли знать о покупке китайских спутников «Вагнером», пишет AFP, поскольку 24 февраля 2023 г. США включили в санкционный список Beijing Yunze и китайскую компанию Head Aerospace Technology, которая торгует спутниковыми снимками. «Эти компании вносят существенный вклад в военную и/или оборонно-промышленную базу России», – говорилось в заявлении Министерства торговли США. А 12 апреля Госдепартамент ввел санкции против 80 юридических и физических лиц, способствующих российской агрессии, включая Head Aerospace Technology, которая «поставляла спутниковые снимки участков в Украине организациям, аффилированным с ЧВК "Вагнер" и Евгением Пригожиным». Связанная с ней Head International имеет соглашение с CGST о распространении снимков.

Beijing Yunze используется Пекином для приобретения и продажи оборонных технологий, говорит Луи Осборн из некоммерческой расследовательской организации All Eyes on Wagner (AEOW). «Ника-Фрут», по его словам, занимается поставками для компаний Пригожина, а ее гендиректор Иван Мечетин, подписавший контракт, ранее работал в службе обеспечения российской армии.

То, что «Вагнер» обратился за спутниками к китайцам, показывает, насколько слабы позиции России в этом секторе, несмотря на ее прошлые успехи в космосе, говорит Грегори Фалко, исследователь воздушно-космического пространства из Корнеллского университета:

У России нет таких технических возможностей. Ее спутниковая программа в последнее время не была успешной. Сама она такое не может делать, тогда как Китай – безусловный лидер.

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