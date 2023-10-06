В ГУР подтвердили причастность Украины к операциям против «Вагнера» в Судане 1 6.10.2023, 15:09

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Опубликованы видео из Африки.

Украинские спецназовцы проводили операции в Судане против российской ЧВК «Вагнер» и его местных союзников. С помощью наемников из РФ местные «Силы быстрого реагирования» (RSF) в апреле попытались устроить госпереворот.

Информацию об участии в операциях на Африканском континенте подтвердили в разведке, процитировав главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о том, что Украина будет уничтожать российских военных преступников во всех уголках мира. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Бабель».

«Украинские спецназовцы действительно проводили операции в Судане против российской ЧВК «Вагнер» и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования» (RSF), которые в апреле попытались устроить госпереворот. Эту информацию «Бабелю» подтвердили источники в разведывательных кругах и предоставили несколько видео. Деталей операции пока не разглашают», – говорится в сообщении издания.

Информацию об атаках украинских спецслужб на силы RSF вблизи городов Шамбат и Хартум в сентябре ранее распространило издание CNN. Одним из доказательств причастности Украины к этим атакам западные журналисты считают характерное для них использование FPV-дронов «в украинском стиле».

По данным CNN, в сентябре произошло восемь атак дронов на автомобили и объекты RSF и одна наземная операция в пригороде Хартума — Омдурмане. Там группа спецназовцев штурмовала здание.

Журналисты также написали, что ЧВК «Вагнер» помогает RSF оружием, но об атаках на самих «вагнеровцев» не упоминали.

«В ГУР, комментируя этот материал, лишь упомянули слова Кирилла Буданова, что «Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни были», – добавляет «Бабель».

Также издание опубликовало видео из Африки, полученные от источников в разведке.

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