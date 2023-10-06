«Попытайтесь не стать мерзавцами»: Царев неожиданно набросился на Путина
- 6.10.2023, 15:32
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Предатель обвинил главу Кремля во лжи о Пригожине.
Бывший украинский нардеп Олег Царев, сбежавший в Россию, решился на обвинения российского диктатора во лжи, но сделал это осторожно, пишет dialog.ua.
Царев опубликовал у себя в Telegram пост, в котором фактически обвинил во лжи президента России Путина.
«Не всем быть героями, но попытайтесь хотя бы не стать мерзавцами», - написал Царев.
Как заметил украинский журналист и блогер Денис Казанский, беглый украинский экс-нардеп хоть и выразил возмущение насчет издевательского заявления Путина о самоподрыве Евгения Пригожина в самолете, но сделал это трусливо.
«Но поскольку Царев - трус и боится прямо пойти против барина, все ограничилось, как обычно, немощным и беззубым бурчанием», - написал Казанский.