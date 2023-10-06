закрыть
6 октября 2023, пятница, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Попытайтесь не стать мерзавцами»: Царев неожиданно набросился на Путина

  • 6.10.2023, 15:32
  • 1,574
«Попытайтесь не стать мерзавцами»: Царев неожиданно набросился на Путина
Олег Царев

Предатель обвинил главу Кремля во лжи о Пригожине.

Бывший украинский нардеп Олег Царев, сбежавший в Россию, решился на обвинения российского диктатора во лжи, но сделал это осторожно, пишет dialog.ua.

Царев опубликовал у себя в Telegram пост, в котором фактически обвинил во лжи президента России Путина.

«Не всем быть героями, но попытайтесь хотя бы не стать мерзавцами», - написал Царев.

Как заметил украинский журналист и блогер Денис Казанский, беглый украинский экс-нардеп хоть и выразил возмущение насчет издевательского заявления Путина о самоподрыве Евгения Пригожина в самолете, но сделал это трусливо.

«Но поскольку Царев - трус и боится прямо пойти против барина, все ограничилось, как обычно, немощным и беззубым бурчанием», - написал Казанский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин