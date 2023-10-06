Запрещенный гербицид массово применяли на пахотных землях в Витебской области 7 6.10.2023, 15:51

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Это обошлось в десятки тысяч белорусских рублей.

Комитет госконтроля Витебской области выяснил, что некоторые сельхозпредприятия региона используют на своих землях запрещенные гербициды, сообщает «Зеркало».

Анализируя госзакупки, контролеры обнаружили, что в Сенненском районе объявлен тендер на уничтожение борщевика Сосновского. При этом планировалось использовать гербициды «Террсан». Однако их применение допустимо только на несельскохозяйственных землях, так как эти гербициды плохо влияют на всхожесть сельхозкультур при дальнейшем использовании земли.

По требованию КГК закупка гербицидов на сумму больше 32 тыс. рублей была отменена.

Но дальше выяснилось больше — изучение ситуации в целом по области показало, что не только в Сенненском, но и в других районах применяют гербициды «Террсан» и именно для внесения на сельхозземлях. Только в 2023 году «Террсан» применяли на 1700 гектарах пахотных земель, а сколько им обработали в прошлые годы, не уточняется.

«Согласно практике, одним из лучших является гербицид сплошного действия «Террсан ВДГ», который применяется однократно в нормах 0,3−0,35 кг на один гектар при высоте растений 10−30 см (при 60−80 см эффективность применения химиката уменьшается в два раза)», — писала областная газета «Витебские вести» о борьбе с борщевиком еще в 2019 году.

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