закрыть
6 октября 2023, пятница, 17:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какая погода ждет белорусов на выходных

  • 6.10.2023, 16:16
  • 2,350
Какая погода ждет белорусов на выходных

Прогноз на 7-9 октября.

7 октября погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы от циклона, центр которого сместится со Швеции на Финский залив. Облачно, днем с прояснениями. Временами дожди, пишет pogoda.by.

Ветер западный, северо-западный порывистый, на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +2°С по востоку до +14°С по западу Беларуси, максимальная днем +12..+18°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, днем – слабо расти.

Ожидается холодная ветреная погода.

8 октября циклон отойдет на Верхнюю Волгу и Беларусь окажется в его холодной тыловой части. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, по северо-восточной половине страны возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем будет от +3°С по северо-востоку до +11°С по юго-западу республики.

9 октября погодные условия будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, по северо-восточной половине возможен мокрый снег. Ветер северо-западный порывистый, ночью на большей части территории, днем местами по востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, при прояснениях заморозки 0..-2°С, максимальная температура воздуха днем +4..+11°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин