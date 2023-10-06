Какая погода ждет белорусов на выходных 6.10.2023, 16:16

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Прогноз на 7-9 октября.

7 октября погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы от циклона, центр которого сместится со Швеции на Финский залив. Облачно, днем с прояснениями. Временами дожди, пишет pogoda.by.

Ветер западный, северо-западный порывистый, на большей части территории страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +2°С по востоку до +14°С по западу Беларуси, максимальная днем +12..+18°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, днем – слабо расти.

Ожидается холодная ветреная погода.

8 октября циклон отойдет на Верхнюю Волгу и Беларусь окажется в его холодной тыловой части. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, по северо-восточной половине страны возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, западный порывистый, на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, максимальная днем будет от +3°С по северо-востоку до +11°С по юго-западу республики.

9 октября погодные условия будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, по северо-восточной половине возможен мокрый снег. Ветер северо-западный порывистый, ночью на большей части территории, днем местами по востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, при прояснениях заморозки 0..-2°С, максимальная температура воздуха днем +4..+11°С.

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