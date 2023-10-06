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Ничто не остановит ВСУ: как продвигаются на Запорожском направлении бойцы Гвардии наступления

  • 6.10.2023, 16:27
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Ничто не остановит ВСУ: как продвигаются на Запорожском направлении бойцы Гвардии наступления

Россияне убегают со своих позиций на Юге.

Военные украинской бригады «Красная калина» Гвардии наступления продолжают продвижение на Юге Украины. Они успешно противостоят обстрелам, минным полям и разбитым дорогам, отмечает «24 канал».

Каждый день украинские защитники противостоят врагу по всей линии фронта. К тому же россияне начали использовать тактику «эластической обороны», что усложняет продвижение

Движение продолжается

Несмотря на значительные трудности, Гвардия наступления продолжает продвижение в Запорожском направлении. МВД Украины показали видео, как защитники бригады «Красная калина» выполняют задачи на линии столкновения. Они двигаются к освобождению земель через минные поля, обстрелы и разрушенные дороги.

На видео также попали кадры обследования брошенных россиянами позиций. Там оккупанты оставили собственные вещи, провода полевой связи и оружие. Украинцы могут использовать эти вещи в борьбе против врага. Также ВСУ показали уничтоженную хваленую российскую БМП-3 – она уже никогда не сможет участвовать в войне.

Видео можно посмотреть здесь.

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