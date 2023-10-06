Ничто не остановит ВСУ: как продвигаются на Запорожском направлении бойцы Гвардии наступления 6.10.2023, 16:27

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Россияне убегают со своих позиций на Юге.

Военные украинской бригады «Красная калина» Гвардии наступления продолжают продвижение на Юге Украины. Они успешно противостоят обстрелам, минным полям и разбитым дорогам, отмечает «24 канал».

Каждый день украинские защитники противостоят врагу по всей линии фронта. К тому же россияне начали использовать тактику «эластической обороны», что усложняет продвижение

Движение продолжается

Несмотря на значительные трудности, Гвардия наступления продолжает продвижение в Запорожском направлении. МВД Украины показали видео, как защитники бригады «Красная калина» выполняют задачи на линии столкновения. Они двигаются к освобождению земель через минные поля, обстрелы и разрушенные дороги.

На видео также попали кадры обследования брошенных россиянами позиций. Там оккупанты оставили собственные вещи, провода полевой связи и оружие. Украинцы могут использовать эти вещи в борьбе против врага. Также ВСУ показали уничтоженную хваленую российскую БМП-3 – она уже никогда не сможет участвовать в войне.

Видео можно посмотреть здесь.

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