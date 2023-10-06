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Лукашисты решили ввести налог для «богатых»

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  • 6.10.2023, 16:33
  • 5,020
Лукашисты решили ввести налог для «богатых»

Кого он может затронуть?

В Беларуси чиновники хотят ввести повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Это прописано в проекте изменений в Налоговый кодекс.

Как прописано в законопроекте, тот, кто за год заработает больше 200 тысяч рублей, будет платить подоходный налог в 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

То есть ежемесячный доход должен быть больше 16 667 рублей, чтобы попасть на повышенный налог.

Если эти изменения введут, то фактически можно говорить о введении в Беларуси налога на богатство.

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