За год из Дании в Польшу по газопроводу Baltic Pipe перекачано более 5,5 миллиардов кубометров газа 1 6.10.2023, 16:41

Baltic Pipe удовлетворяет более 50% годовой потребности Польши в газе.

За год из Дании в Польшу по газопроводу Baltic Pipe перекачано более 5,5 миллиарда кубометров газа. Baltic Pipe проходит по дну Балтийского моря и является первым подводным газопроводом в истории польской газовой промышленности, передает «Польское радио».

Baltic Pipe был открыт в октябре 2022 года — газопровод обеспечивает поставки газа с норвежского шельфа в Польшу. Подводный газопровод является ключевым элементом энергетической безопасности РП, поскольку он удовлетворяет более 50 процентов годовой потребности страны в газе.

Более того, в условиях продолжающейся войны РФ против Украины запуск интерконнектора Baltic Pipe — это путь к энергетическому суверенитету Польши.

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