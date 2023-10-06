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В Бобруйске пенсионерку с онкологией приговорили к колонии за комментарии

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  • 6.10.2023, 16:45
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В Бобруйске пенсионерку с онкологией приговорили к колонии за комментарии
Алла Зуева

Приговор вынес судья Павел Картинин.

2 октября 2023 года в суде Бобруйска и Бобруйского района вынесли приговор 62-летней Алле Зуевой. Ее признали виновной по ст. 369 («оскорбление представителя власти») и ч. 1 ст. 368 («оскорбление Лукашенко») и приговорили к 2 с половиной годам колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

Также она должна выплатить штраф в размере 50 базовых величин (1 850 рублей) и 2 000 рублей компенсации морального вреда двум потерпевшим. У Аллы онкологическое заболевание крови.

Приговор озвучил судья Павел Картинин.

Аллу обвинили в том, что в течение двух лет — с октября 2020 года по сентябрь 2022 года — она оставляла комментарии в телеграме. Они якобы содержали «оскорбления Лукашенко» и сотрудников милиции и «ненормативную лексику и выражали негативную оценку в сторону представителей власти».

Зуева признала вину. По статье 368 Уголовного кодекса, ее приговорили к 2 годам лишения свободы, по статье 369 Уголовного кодекса — к 2 годам ограничения свободы без направления в ИУОТ («домашней химии»), а также штрафу в размере 50 базовых величин (1 850 рублей). Окончательное наказание назначено путем частичного сложения основных наказаний, а также присоединения дополнительного наказания.

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