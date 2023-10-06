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Apple не закончила с анонсами в 2023 году: раскрыт еще один «яблочный» гаджет

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  • 6.10.2023, 17:00
Apple не закончила с анонсами в 2023 году: раскрыт еще один «яблочный» гаджет

Эту информацию подтверждает сразу два авторитетных источника.

По данным отраслевых источников, Apple до конца года планирует обновить 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, оснастив их более яркими и энергоэффективными miniLED дисплеями. Об этом пишет тайваньское издание DigiTimes.

Информацию DigiTimes подтверждает MacRumors. Отмечается, что в начале этой недели источники издания получили информацию о запуске программы trade-in для некоторых из последних моделей Mac, что указывает на скорый анонс новинок в этом сегменте.

Как отмечает DigiTimes, новые панели MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 будут на 10% ярче по сравнению с текущими флагманскими ноутбуками бренда. При этом основная причина такого апгрейда – снижение энергопотребления, а не увеличение яркости.

Напомним, что Apple выпустила обновленные 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max в начале 2023 года. Вполне вероятно, что новые модели получат чипы M3 Pro и M3 Max, но другие источники ждут их не раньше весны 2024 года.

Купертиновцы также рассматривают переход на OLED-дисплеи в "макбуках", но случится это только к 2026 году, утверждает DigiTimes. При этом ранние утечки указывали на лето 2024 года.

iPhone 15 – не последняя новинка 2023 года

Инсайдеры утверждают, что до конца этого года также стоит ждать выхода новых iPad mini. Новая модель почти ничем не будет отличаться от текущего iPad mini 6: ей дадут более свежий чипсет A16 вместо текущего A15, а также немного увеличат ОЗУ и автономность.

Новых же iPad Pro точно не стоит ждать до первой половине 2024 года – но зато планшеты получат новый мощный процессор M3 и дисплеи OLED. Правда, по слухам, стоить они будут чуть ли не на 80% дороже, чем актуальные модели.

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