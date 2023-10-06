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«В Беларуси все идет к логическому завершению»

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  • 6.10.2023, 17:07
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«В Беларуси все идет к логическому завершению»
Игорь Сигов

Известный актер Игорь Сигов спрогнозировал, что ждет Лукашенко и Путина.

Знаменитый белорусский актер Игорь Сигов стал гостем новой программы Studio X-97.

В передаче сайта Сharter97.org артист рассказал, к чему все идет в Беларуси и какая расплата ждет Лукашенко и его кремлевского хозяина.

Ведущий программы — Евгений Климакин.

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— К чему все в Беларуси сейчас идет?

— К краху. Я думаю, что все идет к логическому завершению. Я хочу верить в то, что все-таки идет к тому, что Беларусь станет вольной. То есть свободной и демократической страной. Все-таки вместе с Украиной мы победим и у нас в Беларуси.

— Как ты думаешь, это обозримое будущее или…?

— Хотелось бы дожить. Я думаю, что да, но как бы там ни было, в любом случае он не вечен. И ситуация сейчас в мире (я говорю не только о Беларуси) такая, что все идет к переменам. Так или иначе что-то изменится.

— Лукашенко и Путин, называя вещи своими именами, поломали судьбы миллионов людей. Какая должна быть расплата за это?

— Абсолютно согласен. Гаага. Потому что эти преступления, они не могут остаться просто так. Нельзя списать: «А, ну ладно, давайте простим. Мы поменяли власть, мы победили, Бог с ними». Бог должен быть с нами. И я уже говорил, что ты в ответе за каждый выбор, за то, что ты делаешь. И ты должен нести ответственность. Либо ты делаешь хорошие дела — тебе воздастся за это, либо ты делаешь плохие дела — и тебе за них тоже воздастся. Это должно так быть.

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