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В Мариуполе ПВО россиян сбила свой же самолет

  • 6.10.2023, 17:17
В Мариуполе ПВО россиян сбила свой же самолет

Видеофакт.

В пятницу, 6 октября, вблизи оккупированного Мариуполя Донецкой области россияне сбили собственный самолет. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, российские и пророссийские источники публикуют кадры с места падения самолета. Его сбила российская противовоздушная оборона.

О том, что был слышен взрыв возле Мариуполя, написал советник мэра города Петр Андрющенко.

- Кальмиусский район и пригород Мариуполя. Взрыв. Также зафиксирована работа ПВО. Детали позже, - говорится в сообщении.

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