Почти 2000 сотрудников «штази» были двойными агентами 2 6.10.2023, 17:24

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Проанализированы материалы службы внутренней разведки ФРГ.

Вплоть до распада ГДР контрразведка Федерального ведомства по охране конституции завербовала в качестве двойных агентов почти 2000 сотрудников силовых структур Восточной Германии. Таков результат анализа до сих пор не публиковавшихся материалов службы внутренней разведки ФРГ, проведенного историком Михаэлем Вала (Michael Wala) из Рурского университета в Бохуме, пишет «Немецкая волна».

Среди завербованных, указывает в пятницу, 6 октября, со ссылкой на выходящую на будущей неделе книгу «Мифы штази. Внешняя разведка ГДР и Ведомство по охране конституции», было также более 150 сотрудников службы внешней разведки ГДР (Hauptverwaltung Aufklärung, HVA). «Некоторые из них еще до 1989 года продавали информацию за большие деньги контрразведке ФРГ, благодаря чему от гордой HVA осталась лишь груда разбитых осколков», - указывает историк.

В своей книге он также отмечает, что после 1976 г, благодаря успехам контрразведки «внедрение новых агентов Министерства государственной безопасности ГДР в Западную Германию резко сократилась». По словам одного из перебежчиков, если раньше в ФРГ въезжало в год до 100 агентов, то после 1976 их число сократилось максимум до 20.

«План Ромео» или медовая ловушка

В книге также приводятся примеры программы, получившей в штази название «План Ромео». Разведка ГДР использовала внешне привлекательных мужчин для соблазнения и последующей вербовки жительниц ФРГ, располагающих важной информацией. Аналогичный метод с использование женщин-агентов назывался «План Венера». В истории спецслужб подобный метод вербовки называется «медовая ловушка».

Нашлось место в книге и «делу Гийома» - пожалуй, самому громкому делом о шпионаже между Восточной и Западной Германией. Речь идет о сотруднике штази Гюнтере Гийоме (Günter Guillaume), внедренном восточногерманской разведкой в Ведомство федерального канцлера. Гийом с 1972 по 1974 год работал личным референтом тогдашнего канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt), передавая в Восточный Берлин ценную общественно-политическую информацию. Спустя две недели после разоблачения разведчика Брандт ушел в отставку.

- Контрразведка занимала центральное место в работе Ведомства по охране конституции, особенно во времена холодной войны, и остается центральным компонентом нашей повседневной работы сегодня, - заявил нынешний глава ведомства Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang), комментируя результаты исследований ученого из Бохума.

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