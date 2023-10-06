«Услышав, что у меня годовая виза с однократным въездом, не поверили» 6.10.2023, 17:33

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Истории белорусов, которые недавно подавались на польский «шенген».

В начале сентября Польша вновь стала принимать от белорусов документы на туристические визы. Эксперты рассчитывали на щедрый и продолжительный шенген. Но сразу «пропуск» на въезд в Европу нередко выдавали всего на 5−15 дней. Параллельно с этим в самой стране-соседке разгорелся визовый скандал. Сказалось ли это на тех, кто решил испытать удачу и записаться на подачу на польский шенген? «Зеркало» узнало у тех, кто недавно получил ответ на запрос визы,.

Имена героев изменены в целях безопасности.

«Если бы написала на другие даты и забронировала отель надольше, мне бы открыли визу на больше»

18-летняя студентка Марина из Минска в ноябре планирует встретиться со знакомым в Варшаве. На туристический шенген она подалась в конце сентября. Говорит, о визовом скандале в Польше читала, поэтому готовила документы, не сильно рассчитывая на успех.

— Регистрировалась с помощью агентства. Его услуги стоили 940 рублей, но неожиданно все оформление вылилось мне примерно в 700 евро (более 2,4 тысячи рублей, здесь и далее суммы указаны по курсу Нацбанка на 6 октября. — Прим. ред.). Сюда вошли деньги на счете, которые нужны, чтобы предоставить выписку из банка, плата за бронь отеля и сама виза, — перечисляет собеседница и уточняет: — Года четыре назад шенгенская виза у меня уже была. Тогда я оформляла ее через Эстонию.

В Польшу девушка собирается поехать на пять дней, но в агентстве ей посоветовали просить визу «минимум на неделю». Там же предупредили: в визовом центре нужно будет написать маршрутный лист. А в нем расписать планы на путешествие.

— Я указала, как и когда буду добираться в Польшу, где собираюсь жить, куда ходить, — рассказывает Марина и честно признается: — У меня есть планы на поездку, но они не только туристические, поэтому в визовом центре зашла в интернет, посмотрела, какие достопримечательности есть в Варшаве и какие бы хотела посмотреть, глянула время их работы, как до них добраться, и постаралась детально все описать. Условно, в 14.00 поеду в парк, вечером в [Королевский] замок. Так я распланировала буквально пару дней, на остальные на листике, который мне выдали, не хватило места. В конце лишь указала, что в такую-то дату вернусь обратно.

В агентстве девушку предупредили, что ответ придет через полторы-две недели. Так и случилось. В первых числах октября курьер привез Марине паспорт. В нем стояла виза. Однократная. Находиться в Польше студентка может неделю в течение 20 дней.

— Когда увидела, обрадовалась, — сдержано описывает свои эмоции собеседница и не скрывает, что срок шенгена ее расстраивает. — Сейчас кажется, если бы написала на другие даты и забронировала отель надольше, мне бы открыли визу на больше. Хотя, когда отправила фото своего шенгена в агентство, они ответили: «Да, поляки теперь открывают только на пару дней». Знакомый недавно оформлял польскую [гостевую] визу через приглашение, все прошло хорошо. Думаю, если бы у меня такое было, я бы не очень переживала, когда подавалась.

Валентина из Гродненской области как раз из тех, кто подавался на визу с приглашением от друга-поляка. До этого, говорит, у нее была «куча шенгенов по туризму». Параллельно с ней по письму от этого же приятеля документы на шенген оформлял еще один человек. В итоге им обоим дали годовую визу. Только приятелю поставили «мультивъезд на 365 дней», а Валентине «однократный на 90 дней». Почему так, она не знает.

— Позвонила в турфирму, которая меня регистрировала. Там, услышав, что у меня годовая виза с однократным въездом, не поверили. Прислала им фото. «Впервые о таком слышим, — сказали мне и отметили: — Сами сидим в шоке, так как идут отказы за отказами», — описывает ситуацию собеседница. — Визу мне ставили в Варшаве, но я набрала еще и наше местное консульство. Рассказала им свою ситуацию. «Считайте, вам повезло, что дали хотя бы один въезд. У вас это практически отказ, — объяснила сотрудница, а на вопрос, как такое может быть, сказала: — [Консул] имеет право не объяснять причин, почему ему не понравились ваши документы. Это на его личное усмотрение». Я уточнила, стоит ли подавать апелляцию. Она ответила, что это делают, когда люди получают отказ. Сотрудница посоветовала поехать в гости к другу, а после возвращения по этому же приглашению, так как оно на год, снова податься. Кроме того, она предупредила, что знакомому могут позвонить, спросить, знает ли он меня, приезжаю ли я к нему.

Валентина решила воспользоваться этой рекомендацией и после поездки снова испытать удачу.

«Пока дают слоты, лучше брать, потом и это могут прикрыть»

В визовых телеграм-чатах, где люди обсуждают, как подаются на визы, некоторые рассказывают, что в последнее время получили польский шенген на полгода, год, два. Одна из девушек похвасталась, что ей выдали гостевую визу на пять лет.

Кристине 33, в начале октября курьер также привез паспорт после подачи. Минчанка говорит, что, открыв его, «просто охр***ла». Там стоял двухлетний туристический мультишенген с возможностью находиться в Европе 90 дней в полгода. Девушка признается, что это была первая в ее жизни шенгенская виза. Среди документов, которые она подавала, приложила свидетельство на квартиру в Беларуси. Кроме того, ее попросили составить маршрутный лист.

— Читала некоторые статьи, связанные с визовым скандалом. Была уверена на 99 процентов, что получу отказ, — признается Кристина и объясняет, почему все-таки рискнула: — Поездку планировала уже давно. Переживала, конечно, что подаюсь не в самое удачное время, но решила, уже как будет. Как показывает жизнь, не нужно ждать подходящего момента, его не будет никогда.

Позиция минчанина Георгия, ему 26 лет, такая: «пока дают слоты, лучше брать, потом и это могут прикрыть». Он тоже не стал пережидать, пока в Польше закончится история с визовым скандалом. Сам поймал свободное окошко и в середине сентября записался на подачу. К походу в визовый центр подготовился основательно: кроме необходимых документов, расписал маршрутный лист. Последний, правда, у него не взяли, объяснили это тем, что в данный момент этого документа нет в списке обязательных.

В визовой истории молодого человека было два шенгена — польский и греческий. Туристическую визу он просил на пять лет, но ему отказали. Паспорт с ответом курьер привез в начале октября. Опускать руки Георгий не планирует и попробует повторить попытку. Опять же через Польшу.

— Выбор у белорусов невелик. Германию ждать долго, по Греции сейчас начинают отказы давать, по остальным странам, думаю, тоже ситуация не очень, а с рабочими визами связываться не хочется, — объясняет он. — Поездку запланировал на зиму, поэтому даже бронь отеля, которую делал для подачи, не отменял.

У мужа минчанки Галины, которой 50 лет, похожая ситуация. В конце сентября мужчина также получил отказ. В нем было написано: «Недостаточно оснований для туристической визы». Хотя, по словам собеседницы, «документы были собраны все, не подкопаешься». Регистрировались платно, за слот отдали 600 рублей.

— У мужа была выписка с движением по счету за три месяца, там лежало 1500 долларов (около 5 тысяч рублей. — Прим. ред.). Справка с места работы за три месяца, а также забронированная и оплаченная гостиница на неделю. Кроме того, он приложил техпаспорт на автомобиль, потому что собирался ехать на машине, и страховку на год, которую купил за 70 евро (примерно 245 рублей. — Прим. ред.), — перечисляет собеседница и говорит, что морально к отрицательному результату они были готовы. — В ночь перед тем, как получили ответ, прочли у вас на сайте статью о том, что отказывают. Но все равно расстроились.

В последние годы у супруга Галины было три шенгена — два польских и один испанский.

— У нас в Польше живет дочь, нам нужно к ней съездить, поэтому теперь муж планирует купить автобусный тур в Европу и так податься на визу. Я тоже так получила свой шенген, — рассказывает собеседница. — Думаю, это самый рабочий вариант. Даже если дадут разовую, ты не так сильно огорчаешься. По крайней мере можно прокатиться, проветриться, получить глоток свежего воздуха.

На вопрос, через какую страну супруг сейчас планирует подаваться, женщина отвечает, что через Венгрию. Говорит, недавно автобусный тур в эту страну купила ее знакомая, и ей дали визу на три года.

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