Бои за Бахмут: эксперт спрогнозировал серьезный удар лично по Путину 6.10.2023, 17:45

2,644

Освобождение Бахмута может стать первой точкой надлома сопротивляемости российских войск.

Бахмут Донецкой области будет окружен украинскими войсками, уверен украинский военный эксперт Петр Черник. По его словам, Бахмут для России имеет колоссальную политическую и идеологическую ценность:

- Путин лично объявил, что его взяли, и наградил своих недогероев. Мы понимаем, что такое персональный имидж для тирана… Будут биться до тех пор, пока смогут биться. Там достаточно серьезная группировка, больше 10 тысяч человек. Это практически полноценная механизированная дивизия. На такой город это очень много, но вполне возможно и должно случиться оперативное окружение, - отметил эксперт.

По его словам, для Украины было бы уникальным опытом, если бы при этом несколько тысяч россиян одномоментно сдались бы в плен.

- Даже для их мега пропаганды это было бы очень серьезным вызовом. И это будет очень серьезным ударом персонально по Путину, особенно в части внутренней конъюнктуры борьбы между башнями Кремля за его трансфер на главном месте. Сильно надеемся, что наши герои смогут достичь эту стратегическую цель. Это может быть первая точка серьезного надлома сопротивляемости российских войск, - добавил Черник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».